Dan el Último Adiós a las Dos Migrantes Poblanas Fallecidas en el Desierto de Arizona

El Ayuntamiento de Huauchinango realizó un servicio fúnebre de cuerpos presentes para despedir a Araceli Vázquez Salas y Mónica Luna Falcón.

Despedida Araceli Vázquez Salas Mónica Luna Falcón Migrantes Muertas Huauchinango PueblaFoto: Facebook Gobierno Municipal de Huauchinango

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Huauchinango despide a Araceli y Mónica, migrantes poblanas que murieron en Arizona. Un homenaje a su sacrificio y el esfuerzo por mejorar sus vidas.

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