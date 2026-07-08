Dan el Último Adiós a las Dos Migrantes Poblanas Fallecidas en el Desierto de Arizona

Este martes 7 de julio de 2026, llegaron los cuerpos de Araceli Vázquez Salas y Mónica Luna Falcón, migrantes originarias del municipio poblano de Huauchinango que fallecieron en su intento de llegar a Estados Unidos.

El Ayuntamiento de dicha demarcación realizó un homenaje luctuoso para honrar la memoria de las dos víctimas y reconocer el esfuerzo realizado para intentar salir adelante.

Despiden a Araceli Vázquez Salas y Mónica Luna Falcón en Huauchinango, Puebla

Fue durante la tarde de este martes que el Gobierno Municipal de Huauchinango realizó un servicio fúnebre de cuerpos presentes para dar el último adiós a Araceli Vázquez Salas y Mónica Luna Falcón.

El presidente municipal, Rogelio López Angulo, destacó la importancia de honrar la memoria de ambas migrantes, ya que representa el sacrificio que realizan las familias de la demarcación para poder mejorar su calidad de vida.

Mueren dos migrantes poblanas originarias de Huauchingo en el desierto de Arizona

El pasado 18 de junio se dio a conocer el fallecimiento de seis migrantes en el desierto de Arizona, entre quienes se encontraban Araceli Vázquez Salas y Mónica Luna Falcón.

Las poblanas originarias del municipio de Huauchinango dejaron sus hogares con la esperanza de llegar a Estados Unidos y mejorar sus condiciones de vida y la de sus seres queridos.

A pesar de que aún no se ha confirmado la causa de las muertes, de manera preliminar se sabe que podría haber sido a causa de las altas temperaturas.

Con la llegada de los cuerpos a su municipio natal concluyeron las casi tres semanas de espera de sus familiares y amigos para poderse despedir de Araceli y Mónica.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ