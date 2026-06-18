Mueren Dos Poblanas Abandonadas en el Desierto de Arizona; Buscaban el Sueño Americano

Las migrantes Araceli Váquez Salas y Mónica Luna Falcón, originarias de Huauchinango, perdieron la vida en Arizona, Estados Unidos.

Mueren poblanas en desierto de Arizona.Foto: La voz de la Sierra Norte de Puebla.

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El sueño americano se convierte en pesadilla: Araceli y Mónica, migrantes poblanas, pierden la vida en el desierto de Arizona. Autoridades gestionan repatriación. Detalles aquí.

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