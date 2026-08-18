Hoy Suspenden Líneas con Terminación 0: Sólo Esta Función Tendrás en Tu Celular

Los usuarios de telefonía celular cuyo número termina en “0” comenzaron hoy 18 de agosto de 2026 con la suspensión temporal de sus líneas, luego de que concluyera el plazo para realizar la vinculación correspondiente.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los usuarios con líneas terminadas en “0” debieron realizar su vinculación a más tardar el sábado 15 de agosto para evitar la suspensión del servicio. Después de esa fecha, tuvieron un periodo de 72 horas para completar el proceso y que hoy vence.

La vinculación de las líneas de telefonía móvil tiene como objetivo eliminar el uso anónimo e ilícito de chips y frenar la extorsión, delito que, de acuerdo con la información proporcionada, se realiza hasta en 80 por ciento de los casos mediante llamadas.

Para quienes no realizaron la vinculación dentro del plazo establecido, las compañías telefónicas iniciarán la suspensión de los servicios de llamadas, mensajes de texto e internet.

Sin embargo, las líneas suspendidas no quedarán completamente incomunicadas. Los usuarios conservarán la recepción de alertas sísmicas y podrán realizar llamadas a los números de emergencia 911 y de atención ciudadana 079, 088 y 089. También tendrán la posibilidad de comunicarse con su compañía telefónica.

Para recuperar el servicio, los usuarios deberán realizar la vinculación de su línea. Una vez completado este procedimiento, el servicio se reanudará de inmediato.

La vinculación puede realizarse en cualquier momento desde el celular, mediante el portal web o la aplicación de la compañía telefónica, o directamente en un centro de atención a clientes. Para realizar el trámite se debe presentar únicamente una identificación oficial vigente con CURP.

El calendario de vinculación continúa conforme al último dígito del número telefónico: