Sociedad

Más de 530 Mil Jóvenes Están sin Empleo en México: el Reto para Salir Adelante

CLAP atiende a más de 4 mil 200 jóvenes al año con acompañamiento emocional, educativo y laboral en Ciudad de México y Chihuahua.

Más de 4 mil jóvenes reciben acompañamiento de CLAP al año.Más de 4 mil jóvenes reciben acompañamiento de CLAP al año. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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Más de 530 mil personas de entre 15 y 24 años estaban sin empleo hasta junio, mientras 34% de los jóvenes tiene la secundaria como nivel educativo máximo

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