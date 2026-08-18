En Puebla se activó la Alerta Amber por la no localización de un menor de edad, identificado como Lorenzo González Orduño de tres años de edad, quien fue visto por última vez en el fraccionamiento Jardines de Zavaleta.

Familiares reportan que desde el día lunes 17 de agosto, el menor desapareció, y se teme que sea víctima de algún delito, por lo que han solicitado el apoyo de las autoridades para su pronta localización.

#AlertaAmber | Solicitamos su apoyo para la búsqueda y localización del niño LORENZO GONZÁLEZ ORDUÑO, de 03 años de edad.



Fue visto por última vez en el Fraccionamiento Jardines Zavaleta, Puebla. pic.twitter.com/yehppA7ikn — Alerta Amber Puebla (@aamber_pue) August 18, 2026

Lorenzo González tiene el cabello corto, rubio y sus ojos son café claros. Mide aproximadamente un metro de estatura.

Como seña particular tiene un lunar del lado derecho del abdomen y un lunar rojo en la muñeca. Se desconoce qué ropa traía puesta la última vez que fue visto en Jardines de Zavaleta.

En redes sociales se dio a conocer una publicación de la madre del niño, Alana Orduño, enfatizando que su hijo no ha regresado a su casa, y asegura que fue sustraído por el papá identificado como Raúl Alberto, a pesar de contar con la guardia y custodia provisional otorgada por una Juez de Oralidad Familiar.

Por un posible malentendido el menor fue reportado como desaparecido. Foto: Alana Orduño

Se pide a la sociedad que en caso de tener información sobre su paradero, comunicarse a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en los teléfonos (222)2146406 o 2377237.

Con información de N+

JAPR