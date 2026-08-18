Desaparecidos

Se Busca a Lorenzo, Niño de Tres Años Reportado como Desaparecido en Puebla

El menor de edad desapareció el pasado lunes 17 de agosto; las autoridades activaron la Alerta Amber para encontrarlo.

El menor de edad lleva 24 horas como no localizado.El menor de edad lleva 24 horas como no localizado. Foto: Alerta Amber

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Urgente: Lorenzo de 3 años, desapareció en Puebla. Última vez visto en Jardines de Zavaleta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+