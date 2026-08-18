Fue Detenido el Esposo de Karla Valeria en Puebla: Es el Principal Sospechoso del Feminicidio

Fue detenido por las autoridades el esposo de Karla Valeria Jiménez Sánchez ientificado como Yeudiel 'N' por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de la joven de 22 años en el Infonavit San Aparicio en Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió la orden de aprehensión en su contra como parte de los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres.

El pasado 26 de julio de 2026, el imputado se encontraba con la víctima en un inmueble de la junta auxiliar de San Aparicio, donde presuntamente sostuvieron una discusión.

Las diligencias ministeriales y periciales permitieron establecer que Yeudiel 'N' habría ingresado al departamento, donde presuntamente la agredió físicamente y le provocó lesiones.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) cumplió orden de aprehensión contra Yeudiel N., investigado por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de Karla Valeria N., en el municipio de Puebla.#FiscalíaInforma https://t.co/OoLKEE2Rwk pic.twitter.com/G6hAF5cfpV — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 18, 2026

Además el probable responsable habría permanecido en el lugar, intentado simular que se trataba de un suicidio, por lo que la FGE de Puebla continuó con actos de investigación bajo perspectiva de género hasta obtener el mandamiento judicial correspondiente.

Luego su aprehensión Yeudiel 'N' será puesto a disposición del Juez de Control para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

JAPR