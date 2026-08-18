Homicidios

Fue Detenido el Esposo de Karla Valeria en Puebla: Es el Principal Sospechoso del Feminicidio

La investigación reveló que Yeudiel 'N' ingresó al departamento, donde presuntamente la agredió físicamente y trató de simular un suicidio.

Yeudiel 'N' fue detenido semanas después del hallazgo sin vida de Karla Valeria.Yeudiel 'N' fue detenido semanas después del hallazgo sin vida de Karla Valeria. Foto: Fiscalía de Puebla

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Yeudiel 'N', pareja de Karla Valeria, fue arrestado por feminicidio en Puebla. Intentó simular un suicidio tras presunta agresión.

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