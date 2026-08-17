Homicidios

Hombre es Asesinado a Balazos Tras Resistirse a Presunto Robo en Ciudad Juárez

Un hombre fue asesinado a balazos frente a su familia, luego de presuntamente resistirse a un robo en un domicilio del fraccionamiento Campestre Virreyes.

Hombre se resiste a presunto robo y lo asesinan a balazosHombre se resiste a presunto robo y lo asesinan a balazos. Foto: N+

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Un hombre de 46 años es asesinado frente a su familia al resistirse a un robo. Las autoridades investigan el violento suceso.

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