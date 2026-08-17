Hombre es Asesinado a Balazos Tras Resistirse a Presunto Robo en Ciudad Juárez

La mañana de este lunes 17 de agosto, un hombre fue asesinado de varios impactos de arma de fuego. Esto ocurrió luego de aparentemente resistirse a un robo en su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Privada del Parque y Rusia, de la colonia Campestre de Reyes, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, el crimen se registró frente a familiares de la víctima, quien quedó sin vida en el patio del domicilio. Se informó que el hombre tenía 46 años y hasta el momento no se han proporcionado mayores detalles sobre su identidad.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), como primeros respondientes, quienes, junto con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), acordonaron la escena.

Asimismo, personal de la Fiscalía General del Estado inició con las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido en este hecho violento. Por su parte, personal del Servicio Médico Forense acudió al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones para la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha proporcionado mayor información sobre el caso. Las investigaciones determinarán qué fue lo que ocurrió al interior del domicilio, así como si los responsables lograron sustraer algún objeto o si el robo no llegó a concretarse.