Venden Exclusivo Ferrari en 40 Millones de Dólares: Así Es el Luce que Subastaron

Un exclusivo auto Ferrari Luce fue subastado en 40 millones de dólares; aquí te mostramos cómo es el primer modelo totalmente eléctrico de la marca de lujo italiana.

La venta del auto eléctrico Ferrari Luce se realizó como parte de una subasta benéfica en California, Estados Unidos, y alcanzó el precio más alto una puja por un vehículo nuevo.

El Ferrari Luce es el carro nuevo por el que más se ha pagado en una subasta, sin embargo, el récord absoluto para vehículos lo posee un Mercedes-Benz 300 SLR 'Uhlenhaut Coupé' 1955, que fue subastado por 135 millones de euros por Sotheby's, en 2022.

Y el anterior récord para un automóvil nuevo vendido en subasta también era de Ferrari, con una versión exclusiva del Daytona SP3 'Tailor Made', que obtuvo 26 millones de dólares en la misma subasta de Sotheby's en Monterey, California, en agosto de 2025.

El Ferrari, denominado "Chassis 0", por ser el primer chasis de producción del programa Luce, fue subastado por RM Sotheby's durante la Monterey Car Week y superó ampliamente la estimación previa de 1.1 millones de dólares.

El precio final del vehículo fue más de 36 veces superior a esa valoración y mayor a los 640,000 dólares que cuesta la versión de producción del Luce, cuyas primeras entregas están previstas para finales de 2026.

Los ingresos obtenidos por la subasta serán destinados a la Ferrari Foundation, con el objetivo de financiar iniciativas educativas.

La casa de subastas Sotheby's detalló que el auto fue personalizado mediante el programa Tailor Made de Ferrari y cuenta con pintura perlada semimate exclusiva, que produce reflejos que varían del verde al violeta, según la incidencia de la luz.

The 2026 Ferrari Luce ‘Tailor Made’ has sold for $40,000,000 USD at our Monterey sale.



Ferrari will donate all proceeds of this charity auction to benefit future educational initiatives through The Ferrari Foundation, a recognized 501(c)(3) public charity. #RMMonterey… pic.twitter.com/Cr3LsKAE0D — RM Sotheby's (@rmsothebys) August 16, 2026

El Ferrari cuenta también con interiores en cuero metálico Le Mans, color perla.

Sold: $40,000,000 USD



The 2026 Ferrari Luce ‘Tailor Made’ has sold at our Monterey auction.



Ferrari will donate all proceeds of this charity auction to benefit future educational initiatives through The Ferrari Foundation, a recognized 501(c)(3) public charity. #RMMonterey… pic.twitter.com/4FFMrc6HXO — RM Sotheby's (@rmsothebys) August 16, 2026

La cifra récord en la que fue subastado en Ferrari Luce se realizó tres meses después de su presentación, cuyo diseño provocó críticas entre algunos seguidores de la marca y una caída de más del 8% de las acciones de Ferrari en Milán, Italia, al día siguiente de su debut.

Luego de la subasta, el auto regresará a la fábrica de Ferrari en Maranello, Italia, y será entregado en el primer trimestre de 2027.