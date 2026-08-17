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Venden Exclusivo Ferrari en 40 Millones de Dólares: Así Es el Luce que Subastaron

El Ferrari Luce es el primer modelo de la marca italiana totalmente eléctrico y fue subastado por 40 millones de dólares

Ferrari Luce subastado en 40 millones de dólaresFerrari Luce subastado en 40 millones de dólares. Foto: X @rmsothebys

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Ferrari Luce, el auto eléctrico que rompe récords: subastado en 40 millones de dólares en California. Conoce más sobre este innovador modelo de lujo.

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