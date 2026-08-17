Accidentes

Velan los Cuerpos de Manuel de 16 Años, René y Miguel, Ahogados en Loza de los Padres en León

Este lunes 17 de agosto, fueron entregados los cuerpos de Manuel de 16 años Miguel y René, quienes fallecieron ahogados en un banco de arena inundado en Loza de Los Padres en León.

Este lunes 17 de agosto, fueron entregados los cuerpos de Manuel de 16 años Miguel y René.Este lunes 17 de agosto, fueron entregados los cuerpos de Manuel de 16 años Miguel y René. Foto: N+

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Manuel, René y Miguel, víctimas de un fatal accidente en un banco de arena inundado en León. La familia Muñoz enfrenta otra pérdida este año.

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