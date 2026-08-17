Velan los Cuerpos de Manuel de 16 Años, René y Miguel, Ahogados en Loza de los Padres en León

El pasado domingo perdieron la vida tres integrantes de una familia, cuando se metieron a un banco de arena inundado y ya no lograron salir con vida.

Fueron Manuel, quien acababa de cumplir 16 años el pasado 4 de agosto, René de 33 años y Miguel de 40 años, las víctimas fatales.

De acuerdo a familiares, se metió al agua Manuel, pero al ver que no salía, entraron René y Miguel para sacarlo, pero ninguno de los tres salió vivo.

Foto: N+

René y Miguel, se metieron con zapatos, lo que probablemente dificultó más la salida del agua, ya que se pudieron haber quedado atrapados en el lodo.

La familia Muñoz, este año ha sufrido la pérdida de 5 de sus integrantes, ya que hace 5 meses aproximadamente falleció un joven en un accidente vehicular.

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Quince días después, otro integrante de la familia fue asesinado a balazos. Y ahora el fallecimiento de otros 3 miembros. Los restos de Manuel, René y Miguel, serán velados en su hogar en la comunidad de Loza de Los Padres.

René y su hermano Miguel, trabajaban para el gobierno municipal, uno en las cuadrillas de SAPAL y otro en el SIAP.