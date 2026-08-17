Así Es la Prisión de NY donde Estuvo el Exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York. Te explicamos por qué en esta prisión están recluidas varias figuras cruciales del crimen organizado.

El exfuncionario de Rubén Rocha Moya dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el pasado 11 de agosto. El general en retiro no fue puesto en libertad, aunque se presume que las autoridades estadounidenses analizan una posible colaboración del exsecretario señalado por vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia presentó una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, entonces gobernador en funciones, así como el senador Enrique Inzunza y varios otros funcionarios del gobierno de Sinaloa. Aunque el gobierno de México señaló que no ha recibido pruebas que ameriten una detención, posición que ha mantenido hasta la fecha, el gobernador morenista dejó el cargo, que asumió Yeraldine Bonilla el pasado 2 de mayo.

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Días más tarde, Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Finanzas, se convirtió en el primero de los señalados que se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses. El 11 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez se entregó en Arizona y se declaró no culpable de las acusaciones esgrimidas por la justicia estadounidense.

Desde entonces, el funcionario permaneció en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Esta prisión es un sitio importante en el sistema penitenciario estadounidense, pues ahí son llevados muchos acusados procesados en la Corte Federal del Bajo Manhattan.

Cabe recordar que las acusaciones contra él fueron presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, pieza clave para muchas investigaciones contra el crimen organizado a nivel global.

Ubicada en el barrio de Sunset Park, que muchos recordarán por la novela homónima de Paul Auster, esta prisión tiene 1408 detenidos. Este centro de detención abrió en 1994 para dar sitio a señalados que esperan comparecencia ante un juzgado federal.

Gerardo Mérida Sánchez estuvo retenido en la misma prisión donde actualmente se encuentra Ismael “El Mayo” Zambada y donde estuvo previamente Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Otros dos personajes que actualmente permanecen en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn son Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Rafael Caro Quintero también se encuentra en el centro penitenciario, donde espera el inicio del juicio programado para marzo del 2027.

Igualmente, en este centro se encuentra Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del abusador sexual Jeffrey Epstein.