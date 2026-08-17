Internacional

Así Es la Prisión de NY donde Estuvo el Exsecretario de Seguridad de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad en gobierno de Rubén Rocha Moya, abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, aunque no fue puesto en libertad

Centro de Detención Metropolitano de BrooklynSale exsecretario de Seguridad de Sinaloa del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Foto: Reuters
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