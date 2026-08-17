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Reacciones por Muerte de Hayden Panettiere: Famosos Rinden Tributo a la Actriz

Viola Davis, Selma Blair, Emma Roberts y más estrellas de Hollywood escribieron emotivos mensajes a la actriz que murió este domingo a los 36 años.

hayden-panettiere-muerte-reacciones-tributos-famososFoto: GettyImages

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La muerte de Hayden Panettiere conmociona a Hollywood. Recordada por su talento en Heroes y Nashville, deja un vacío en la industria. Lee las reacciones de sus colegas.

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