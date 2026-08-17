Reacciones por Muerte de Hayden Panettiere: Famosos Rinden Tributo a la Actriz

La actriz Hayden Panettiere, recordada por su trabajo en la saga Scream y en series como Heroes y Malcolm in the Middle murió el domingo a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur.

Tras confirmarse la noticia, decenas de figuras del entretenimiento, desde compañeros de reparto hasta amigos cercanos, compartieron mensajes de despedida en redes sociales.

De acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Greenville, Panettiere fue encontrada en paro cardiaco la tarde del domingo en una residencia donde se hospedaba temporalmente. Los servicios de emergencia intentaron reanimarla sin éxito y fue declarada muerta en el lugar. Las autoridades locales indicaron que la autopsia, realizada el lunes, no reveló signos de trauma que hubieran contribuido a su muerte, aunque la investigación continúa abierta y la causa oficial de la muerte sigue pendiente.

Su padre, Skip Panettiere, confirmó la noticia en un comunicado en el que pidió privacidad para la familia mientras procesan la pérdida.

La actriz ganadora del Oscar, Viola Davis, quien coprotagonizó junto a Panettiere la película Custody (2016), fue de las primeras en reaccionar. En Instagram, Davis la describió como un alma vieja y sabia, con un corazón profundo, y lamentó no haber tenido más tiempo para verla crecer como persona y como artista.

Selma Blair reaccionó directamente en la última publicación de Instagram de Panettiere con un mensaje desesperado: "Te amo, no te vayas, por favor, no te vayas, por favor, por favor", escribió la actriz de Legalmente Rubia.

Melissa Barrera, quien coprotagonizó con Panettiere las últimas entregas de Scream, escribió simplemente: "Descansa en paz, dulce Hayden". Por su parte, David Arquette, otro histórico rostro de la franquicia, publicó un mensaje breve expresando su cariño hacia la actriz. Neve Campbell, quien también compartió créditos en la saga, envió un comunicado a medios recordando la energía magnética de Panettiere en el set y su talento genuino, además de enviar sus condolencias a la familia.

Sus compañeros de Heroes, Sendhil Ramamurthy y James Kyson, la recordaron como una persona generosa que defendía a los actores de reparto y que amaba profundamente los derechos de los animales. Derek Hough, quien trabajó con ella en Nashville, dijo sentirse desconsolado por la noticia y recordó que Panettiere estaba embarazada durante el rodaje de la serie.

Kim Cattrall, quien interpretó a la madre de su personaje en Ice Princess (2005), compartió una fotografía de ambas con un mensaje de despedida. Actrices que trabajaron con ella desde la infancia, como Bethany Joy Lenz y Beth Chamberlin,sus compañeras en la telenovela Guiding Light, recordaron su asombrosa capacidad para memorizar diálogos y su madurez emocional desde muy pequeña.

El sindicato SAG-AFTRA envió condolencias públicas a la familia, hija, amigos y fans de la actriz. El podcaster Jay Shetty, la cantante Ashlee Simpson y otros colegas de la industria también expresaron su tristeza a través de redes sociales.

Panettiere comenzó su carrera como niña actriz y saltó a la fama mundial con Heroes y, después, con Nashville. Este año había publicado su libro de memorias, "This Is Me: A Reckoning", en donde habló abiertamente sobre sus luchas personales. Deja una hija, Kaya, fruto de su relación con el excampeón de boxeo Wladimir Klitschko.