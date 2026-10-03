¿Cómo Votar en la Casa de los Famosos México? Así Registras tu Voto para la Final del Domingo

La Final de la Casa de los Famosos México (LCDF) ya tiene fecha. Este domingo 4 de octubre se definirá al ganador de la Cuarta Temporada del reality de ViX que mantuvo en vilo al público las últimas semanas.

Los habitantes que llegan a la ronda de finalistas son Gema Garona, Memo Schutz, Ese Pérez, Mariana Ochoa y Karina Torres, quienes han sobrevivido a jornadas de estrategias, alianzas, nominaciones y momentos que encendieron la conversación en las plataformas digitales.

Dado que el domingo aún se puede votar para apoyar a cualquiera de los finalistas, en N+ te explicamos cómo apoyar a tu favorito desde la página oficial de La Casa de los Famosos México.

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¿A qué hora será la Final de la Casa de los Famosos México 2026?

Para que no pierdas ningún detalle, debes saber que la pregala de la Final de la Casa de los Famosos iniciará a las 19:45 horas del domingo 4 de octubre de 2026. Mientras que la gala principal comenzará a las 20:30 horas por Las Estrellas y ViX Premium.

En total el evento durará tres horas, y durante este tiempo podrás emitir tu voto para decidir quién se convertirá en el ganador del premio de 4 millones de pesos.

La última postgala de la Cuarta Temporada de LCDF México arrancará a partir de las 23:30 horas.

¿Cómo votar en la Final de La Casa de los Famosos México 2026?

Tal como ocurrió en galas anteriores, para emitir tu voto por tu habitante favorito, debes entrar a la página oficial de La Casa de los Famosos México, específicamente a la sección "VOTA".

Ahí ubicas la imagen de tu habitante favorito, y das clic para seleccionarlo. Para confirmar tu voto sólo debes presionar el botón "Enviar".

Pero, ojo, porque sólo puedes votar durante las Galas, de modo que tendrás que esperar a las 20:30 horas del 4 de octubre para poder apoyar a tu favorito.

También puedes votar mediante el código QR que aparece en la pantalla durante la transmisión en directo.

¿Cómo aprovechar los 10 Votos de ViX Premium para la Final de LCDF México?

Si cuentas con una suscripción a ViX Premium puedes iniciar sesión con tu cuenta y contraseña para desbloquear los 10 votos a los que tienes derecho, mientras que los usuarios que no están afiliados sólo tienen derecho a 1 voto.

Los votos los puedes distribuir cómo tú decidas. Recuerda que el ganador se llevará 4 millones de pesos en efectivo, tal como ocurrió en las ediciones anteriores del reality.