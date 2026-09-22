Yahir llegará a Puebla luego de su participación en La Casa de los Famosos México 2026, el cantautor ofrecerá un concierto en el Auditorio Arema Explanada ubicado en Santiago Momoxpan, Cholula de Rivadavia.

Los éxitos del mexicano originario de Hermosillo regresarán al escenario luego de su estancia en la casa más famosa de México, así lo confirmó el recinto.

Durante esta presentación se espera que sea muy bien recibido debido a su popularidad que ha generado al participar en dicho reality show, en donde también surgió una polémica.

Yahir y Víctor García tuvieron un reencuentro musical durante La Casa de los Famosos 2026 en donde el público criticó el desempeño vocal del hermosillense mientras cantaban el tema de 'Ayer te pedí'; A pesar de estas opiniones, su equipo anunció las fechas para diferentes presentaciones, entre ellos el de la entidad poblana.

El concierto de Yahir en Puebla está programado para el 26 de noviembre de 2026 a las 20:30 horas en el Auditorio Arema Explanada de Cholula ubicado en la calle Ignacio Allende, número 512 de Santiago Momoxpan.

Sus grandes éxitos como Alucinado, Fue Ella, Fui Yo y No Te Apartes de Mí, sonarán a todo volumen para el público poblano, junto a más canciones de baladas y pop latino como parte de su gira '¿Te he dicho ya que te amo?'.

Para adquirir los boletos para el concierto de Yahir deberán ingresar al sitio oficial de Arema, o bien, puedes comprarlos de manera física en los puntos de venta autorizados: Auditorio Arema Explanada Puebla, Auditorio CCU y el Auditorio Metropolitano.

Para ingresar a este evento debes contar con tu boleto físico o digital el cual varia el costo dependiendo de la zona que elijas, es importante llegar con tiempo de anticipación y tener en cuenta que que los siguientes artículos no están permitidos: Sustancias ilícitas (drogas), selfie sticks, termos, cigarros, vaporizadores, cigarros electrónicos, rayos láser, cornetas, hebillas grandes con picos o estoperoles, alimentos y bebidas, plumones o pinturas en aerosol, mochilas o bolsas de mano mayores a 30 x 30 cm, peluches, armas de cualquier tipo, cámaras fotográficas o de video profesionales, GoPro, aerosoles, sombrillas ni arreglos florales.

Los objetos permitidos son los siguientes: mochilas o bolsas pequeñas (de hasta 30 cm x 30 cm), celulares, binoculares, baterías externas para celular, cangureras, tapones para oídos, maquillaje cerrado, pomada para labios cerrada, lip gloss cerrado, paquetes de chicles cerrados, medicamento con prescripción médica, así como banderas o pancartas sin mástil (máximo de 53 x 75 cm). El acceso está sujeto a revisión de seguridad para mantener la seguridad y comodidad de todos.

Con información de N+

MCS