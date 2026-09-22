Espectáculos

Yahir Dará Concierto en Puebla Tras Polémica en La Casa de los Famosos 2026

El cantautor y actor mexicano se presentará en el Auditorio Arema Explanada ubicado en Santiago Momoxpan luego de que salga del reality show

Concierto de Yahir en Puebla tras La Casa de los Famosos México 2026.Yahir anuncia concierto en Cholula, Puebla. Foto: Instagram @yahirmusic

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Yahir dará concierto en Puebla tras su paso por La Casa de los Famosos 2026., esto a pesar de críticas tras su reencuentro musical con Víctor García.

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