Seguridad

Fiscalía de Sonora Informa Avance de los Ocho Cateos Realizados en Puerto Peñasco

Las autoridades aseguraron 37 vehículos de lujo y un arsenal con más de 40 fusiles

Fiscalía de Sonora Informa Avances de los Ocho Cateos Realizados en Puerto PeñascoFiscalía de Sonora Informa Avances de los Ocho Cateos. Foto: FGJES

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