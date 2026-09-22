Las investigaciones derivadas del operativo realizado la semana pasada en Puerto Peñasco continúan con el procesamiento de inmuebles, vehículos, armas e indicios relacionados con la privación de la libertad de ocho gambusinos en la región de Sierra Pinta, Puerto Peñasco.

La Fiscalía General de Justicia de Sonora informó que como parte de las diligencias posteriores a la intervención del 18 de septiembre, autoridades realizaron ocho cateos en los que hasta el momento han sido asegurados 37 vehículos, la mayoría con reportes de robo o irregularidades en su identificación, principalmente en los Estados Unidos.

Entre las unidades aseguradas se encuentran vehículos tipo, Audi, Suburban, Tahoe, Yukon, Jeep Wrangler, Jeep Gladiator, Lincoln Navigator, Cadillac, Ford F-150, RAM, Chevrolet Silverado, Toyota RAV4, Lexus, Hummer y otros vehículos de alta gama.

En el cateo más reciente, realizado este martes, fueron asegurados cuatro vehículos, entre ellos un Mercedes Benz AMG y un BMW.

Los cateos también permitieron localizar un importante arsenal, integrado por más de 40 fusiles de asalto, escopetas y rifles, dos ametralladoras FN Minimi y una Browning M-2 calibre .50, además de cinco pistolas calibre 9 milímetros.

En cuanto a municiones, en uno de los inmuebles fueron contabilizados 569 cartuchos calibre 7.62N, 2 mil 817 calibre .223, 216 calibre .50 y 152 calibre 7.62x39, además de miles de cartuchos de otros calibres y cargadores para distintas armas.

También fueron encontrados nueve artefactos explosivos improvisados, aproximadamente un kilogramo de emulsión con nitrato de amonio, chalecos balísticos, equipo táctico y envoltorios con metanfetamina y heroína.

En el ámbito judicial, los seis adultos detenidos permanecen bajo prisión preventiva justificada y el adolescente de 14 años se encuentra en internamiento preventivo.

Las audiencias de vinculación a proceso de los siete imputados están programadas para el 25 de septiembre, luego de que se acogieran al plazo constitucional.