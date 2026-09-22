Internacional

Trump Pide al Escudo de las Américas Calificar a 'Narcoterroristas' como Amenaza Común

El presidente de EUA pidió a sus aliados latinoamericanos que impongan sanciones a estos criminales

Donald Trump durante asamblea general de la ONUDonald Trump desde el estrado en la Asamblea General de la ONU

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