El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este martes a todos los miembros del Escudo de las Américas que designen oficialmente a los cárteles como "amenazas comunes para la estabilidad" y les impongan sanciones.

Prometió reafirmar el dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental y utilizar un "poder militar sin igual" contra las amenazas en la región, mientras reunía aliados para una campaña cada vez mayor contra los cárteles de la droga.

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En su discurso ante los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, Trump calificó a los cárteles de la droga como "el ISIS del hemisferio occidental" e instó a una respuesta más enérgica contra la delincuencia transnacional.

La alianza Escudo de las Américas propuso este martes sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran "una amenaza inmediata y compartida", se explicó en un comunicado, emitido tras una reunión de líderes de la coalición.

"Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narcoterrorismo", se informó.

Se trata de Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Carteles Unidos, Cartel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cartel del Noreste, Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos, Los Choneros, Barrio 18, Cartel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Asesinos de espinas, Los Viagras, Cártel de Juárez (La Línea), Grupos disidentes de las FARC, incluyendo FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, o sus alias, afiliados y grupos sucesores. Así como el ELN, Sendero Luminoso (Sendero Luminoso) y Los Tiguerones.

Sus declaraciones se produjeron antes de una reunión que tendría lugar más tarde el martes con líderes y ministros de Asuntos Exteriores del Escudo de las Américas, una coalición anticártel lanzada por su administración.

Según afirmó, la incursión estadounidense que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro y el posterior acuerdo petrolero con el gobierno interino pusieron de manifiesto la voluntad de Estados Unidos de actuar en la región.

“Nuestras acciones en Venezuela demuestran que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental y, si es necesario, utilizaremos nuestro incomparable poderío militar para salvaguardar los intereses nacionales vitales de Estados Unidos”.

La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump, presentada a finales del año pasado, contemplaba una renovación de la Doctrina Monroe, la política del siglo XIX que afirmaba la primacía de Estados Unidos en todo el continente americano y que los críticos han asociado durante décadas con la intervención estadounidense. El propio Trump la ha rebautizado como la "Doctrina Donroe", un juego de palabras con su nombre, después de que la expresión se popularizara en los medios conservadores.

Trump tiene previsto unirse a una reunión de líderes y ministros de Asuntos Exteriores de la coalición Escudo de las Américas, que lucha contra los cárteles de la droga, en un intento por conseguir el apoyo de las naciones latinoamericanas para un enfoque más agresivo que ha incluido ataques militares estadounidenses contra barcos de narcotraficantes desde el otoño pasado y una mayor cooperación con los países latinoamericanos.

La coalición incluye gobiernos estrechamente alineados con Trump, como Argentina, Ecuador y El Salvador, cuyos líderes Trump ha elogiado o respaldado como candidatos. Colombia y Perú se unieron después de que presidentes afines a Trump asumieran el poder en los últimos meses.

Brasil y México se encuentran entre los países que no se han adherido.

Desde que regresó al poder a principios del año pasado, Trump ha designado a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras y ha lanzado decenas de ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental que, según funcionarios estadounidenses, transportaban narcóticos con destino a Estados Unidos. Grupos de derechos humanos han afirmado que estos ataques, que han causado la muerte de más de 220 personas, constituyen ejecuciones extrajudiciales.

"Durante décadas, otras administraciones permitieron que gran parte de esta región estuviera dominada por bandas violentas y cárteles de la droga sedientos de sangre, desestabilizada por la migración incontrolada e infiltrada por adversarios extranjeros hostiles, adversarios extranjeros enfermos y dementes, pero eso se acabó", dijo Trump ante la ONU, añadiendo que estaba "reafirmando el poder estadounidense" para hacer que la región sea más segura eliminando a los cárteles.

“Al igual que el ISIS, deberían ser asesinados, exiliados o detenidos como combatientes enemigos sin posibilidad de liberación”, dijo Trump, “que es lo que estamos haciendo”.