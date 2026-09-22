Internacional

Gobierno de EUA Pide a sus Ciudadanos en México Extremar Precauciones por Huracán Polo

La embajada de EUA recomendó extremar precauciones por el fenómeno que se espera ocasione lluvias intensas y condiciones marítimas peligrosas

Gobierno de EUA Pide a sus Ciudadanos Extremar Precauciones por Huracán 'Polo'Viento y lluvias en costas de México. Foto: Reuters

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