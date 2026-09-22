Debido a la fuerza del huracán Polo de categoría 5, ubicado en el Pacífico mexicano, autoridades estadounidenses, a través de la embajada de Estados Unidos en México, emitieron este martes una alerta de seguridad para sus ciudadanos.

La embajada recomendó extremar precauciones por el fenómeno que se espera ocasione lluvias intensas y condiciones marítimas peligrosas a lo largo de la costa suroccidental del país entre este martes y el jueves.

La representación diplomática del gobierno estadounidense advirtió que Polo se aproximará a la punta sur de la península de Baja California el sábado 26 o el domingo 27 de septiembre, y aseguró que en los próximos días emitirá orientaciones adicionales para los estados de Baja California Sur y Baja California, "de ser necesario".

Al respecto el Centro Nacional de Huracanes para las cuencas del Pacífico oriental y central en su último reporte advirtió que “Polo” permanecerá como un huracán de Categoría 5 "extremadamente peligroso durante los próximos días.

Se localiza a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo y 570 kilómetros al sur-sureste de manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 285 kilómetros por hora y una presión central mínima de 892 mb.

A las 15:00 horas el ojo del huracán Polo fue localizado por un avión "Cazahuracanes" de la NOAA cerca de la latitud 14.6 norte y la longitud 101.5 oeste y se encontraba casi estacionado, pero se espera un lento desplazamiento hacia el noroeste esta noche, seguido de un movimiento general hacia el oeste-noroeste durante los próximos días.

Según la trayectoria pronosticada, se espera que el núcleo de "Polo" se sitúe cerca de la costa del suroeste de México a mediados de esta semana, aunque se prevé que permanezca alejado de la costa.

HVI