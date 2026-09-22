Seguridad

Fiscalía de Michoacán Insiste a Grecia Quiroz con la Entrega de Celulares de Carlos Manzo

La fiscalía estatal aseguró que los dispositivos son clave para el avance en las investigaciones sobre el homicidio del alcalde de Uruapan

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un evento público en 2025Foto: Cuartoscuro | Archivo
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