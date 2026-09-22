El asesinato de Carlos Manzo continúa bajo investigación; por lo tanto, se deben aportar todos los elementos que sean de ayuda para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. En ese tenor, la Fiscalía de Michoacán indicó que Grecia Quiroz, viuda del exedil, tiene que entregar los celulares del líder del Movimiento del Sombrero para avanzar en las pesquisas.

El vicefiscal de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) está obligada a tener los celulares para realizar las pruebas periciales necesarias.

"Esta Fiscalía está obligada a adquirir esos dispositivos telefónicos a raíz de la información que se ha aportado con la aplicación de declaraciones. Y obviamente se tienen que agotar los recursos para adquirir o solicitar la aportación de los mismos”, afirmó en conferencia de prensa.

Durante el mensaje a medios, se refirió a la denuncia de la supuesta manipulación de la cuenta de WhatsApp que mencionó Grecia Quiroz, por lo que recordó que para investigar también esa presunta irregularidad es indispensable tener los equipos electrónicos.

"Se está agotando el requerimiento de aportación de los dispositivos celulares por la ciudadana Grecia Quiroz; ella es quien los tiene”, afirmó.

La esposa de Carlos Manzo ha mencionado en diversas ocasiones que no hará la entrega de los dispositivos porque no confía en las autoridades; en ese sentido, ha expresado que teme que la información que ahí se encuentra almacenada pueda ser alterada.

La semana pasada fue vinculado a proceso Alexis de Jesús “N”, alias “El Brilloso”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Uruapan. Él, también operador regional de la organización criminal, es señalado por formar parte de un chat grupal donde se orquestó el homicidio, el cual se llevó a cabo durante un evento público por Día de Muertos.

Este sujeto fue detenido el 9 de septiembre durante un operativo en Zapopan, Jalisco. Durante una audiencia, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas; se encuentra en prisión preventiva de alta seguridad en Michoacán.

“El Brilloso” era considerado una persona de “confianza” del entonces presidente municipal y su familia, indicó Quiroz en sus redes sociales.

“Lo que más me duele es saber que quienes hoy son señalados por ayudar a sus asesinos, alguna vez estuvieron cerquita de nuestros hijos, recibieron apoyo, cariño y una oportunidad”, escribió.

Asimismo, compartió que Carlos Manzo “apostó” por el futuro del ahora imputado, tratando de ayudarlo.

“Carlos quiso quitarle jóvenes a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada terminó quitándonos a Carlos”, aseguró.

EPP