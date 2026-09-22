La primera conferencia de prensa de Jesse & Joy tras el anuncio de la pausa de Jesse Huerta tuvo una silla vacía.

Aunque en el montaje había un lugar preparado para él, el músico no se presentó al encuentro con medios de este martes 22 de septiembre en la Ciudad de México, y fue Joy Huerta quien respondió, sola y entre lágrimas, todas las preguntas sobre el futuro del dúo.

La reunión estaba pensada para presentar ¿Con quién se queda el reno?, el nuevo espectáculo navideño del dúo programado para el domingo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Pero la ausencia de Jesse terminó por convertirse en el centro de la conversación, y Joy soltó la revelación más fuerte de la jornada: se enteró de la decisión de su hermano apenas 20 minutos antes de que él la hiciera pública en redes sociales.

La tensión se sintió desde los primeros minutos. Con la voz quebrada, Joy reconoció el peso de estar ahí sin su compañero de escenario de más de dos décadas: "No está aquí la persona con la que construí todo esto".

La cantante admitió que todavía no asimila lo ocurrido y que no tiene certeza de cómo responderá el público: "Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí".

Pese a la sorpresa, evitó cualquier reproche público hacia Jesse. "Amo profundamente a mi hermano, siempre lo voy a amar. Respeto su decisión y voy a apoyarle en cada paso", afirmó.

Supo de la pausa 20 minutos antes del anuncio. El dato cambia la lectura de lo ocurrido el 15 de septiembre, cuando Jesse compartió un comunicado en el que explicó que se tomaría un tiempo para estar con su familia y atender su salud mental y emocional. Según lo dicho por Joy, ella no fue consultada con anticipación sobre ese anuncio.

"Han sido unos días muy difíciles de asimilar, hay cosas que seguimos procesando, pero yo decido continuar", dijo. Joy no reveló los motivos que llevaron a su hermano a tomar la decisión, aunque dejó ver que fue algo inesperado para ella.

Joy confirmó que los compromisos del dúo se mantienen. Jesse ya había dicho que participará en todas las fechas pactadas hasta el 5 de diciembre; a partir del 6, será ella quien sostenga el proyecto.

"Nuestros planes en nuestro calendario estaban llenos todo el 2027. Y mi plan es continuar", aseguró.

También insistió en que seguir usando el nombre no significa reemplazar a Jesse: "Jesse es irremplazable. Continuar no quiere decir que estoy borrando a mi hermano".

La puerta para su regreso queda abierta. Joy recordó que en Montreal había prometido que el escenario siempre tendría dos micrófonos, y reiteró que así será. Aun así, no tiene certeza de si Jesse la acompañará en el concierto del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional.

En su comunicado, Jesse describió la decisión como tomada desde el amor y la necesidad de cuidar su paz, y aclaró que no se retira de la música.

"Jesse & Joy es una parte fundamental de mi vida", escribió, además de agradecer a su hermana por los años compartidos.

Antes de la pausa, los hermanos aún tienen agenda juntos. El sitio oficial del dúo contempla fechas en Bolivia (24, 25 y 26 de septiembre), São Paulo (27), Santiago de Chile (29 y 30), Tampico (10 de octubre) y el Auditorio Nacional (21 de octubre, ya agotado). El último concierto anunciado con Jesse será el 4 de diciembre en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Después vendrá ¿Con quién se queda el reno?, un guiño navideño al disco ¿Con quién se queda el perro? y, con toda probabilidad, el primer gran escenario de Joy sin su hermano al lado.