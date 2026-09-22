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Tensión en Conferencia de Jesse & Joy: Jesse Planta a la Prensa y Joy Asume las Preguntas

Jesse Huerta no se presentó a la conferencia de Jesse & Joy. Joy enfrentó sola a la prensa, reveló cómo se enteró de la pausa y confirmó que el dúo seguirá.

jesse-joy-conferencia-jesse-no-asiste-joy-responde-solaFoto: Cuartoscuro

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Joy Huerta enfrenta la prensa sola tras la sorpresiva pausa de Jesse. Con lágrimas, confirma que el dúo sigue. ¿Cómo afectará esto a sus futuros conciertos? Conoce los detalles.

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