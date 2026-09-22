Accidentes

Rescatan a 12 Personas Atrapadas en un Elevador en la Ciudad de Puebla

Cuerpos de emergencias se movilizaron al Barrio El Alto de la capital poblana para auxiliar a los usuarios que se encontraban encerrados

12 Personas Rescatadas Atrapadas en Elevador del Barrio El Alto PueblaCuerpos de emergencia forzaron la entrada con herramienta para poderla abrir. Foto: X @PCGobPue

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En el Barrio El Alto de Puebla, 12 personas quedaron atrapadas en un elevador. Protección Civil acudió al rescate, logrando liberarlas sin lesiones. Conoce más detalles.

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