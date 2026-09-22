12 personas quedaron atrapadas al interior de un elevador de un edificio ubicado en el Barrio El Alto de la capital poblana, generando movilización por parte de los cuerpos de emergencias.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla para poder apoyar a las víctimas del incidente.

Tras 20 minutos sin que acudiera el personal de mantenimiento para liberar a los usuarios, integrantes de Protección Civil Estatal recibieron la autorización para el uso forzado de herramienta.

Tras presionar la entrada del elevador, se pudo abrir la puerta permitiendo salir a las 12 personas que se encontraban atrapadas en su interior, en dicha demarcación de la capital poblana.

Hasta el momento no se ha reportado que alguna de las víctimas sufriera crisis nerviosa o alguna lesión que pusiera en riesgo su integridad física, por lo que se presume que resultaron ilesas.

Con información de N+

GMAZ