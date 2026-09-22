Pronóstico del tiempo

¿Existe la Categoría 6 en Huracán? Estos Son Los Niveles Oficiales

La UNAM clasifica los ciclones tropicales según la velocidad sostenida de sus vientos

Foto: NASAFoto: NASA

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+