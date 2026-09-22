El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 160 mph (260 km/h), mientras permanece frente a las costas del Pacífico mexicano. Ante esta intensidad surge una pregunta: ¿existe oficialmente una categoría 6 para los huracanes?

La respuesta es no. La escala Saffir-Simpson establece cinco niveles y la categoría 5 es la máxima contemplada. De acuerdo con la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Christian Domínguez Sarmiento, esta clasificación fue creada en Estados Unidos durante la década de 1970 para clasificar a los ciclones tropicales de acuerdo con sus vientos superficiales.

La especialista explica que el parámetro utilizado es la velocidad máxima sostenida del viento, medida a 10 metros sobre la superficie durante un minuto. Este registro permite determinar la categoría correspondiente dentro de la escala.

Por ello, un fenómeno con vientos superiores a los establecidos para la categoría 5 no pasa a una categoría 6. La clasificación termina en ese nivel para los huracanes con vientos sostenidos de 252 km/h (157 mph) o más.

¿Cuáles son las categorías de huracán?