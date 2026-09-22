¿Existe la Categoría 6 en Huracán? Estos Son Los Niveles Oficiales
La UNAM clasifica los ciclones tropicales según la velocidad sostenida de sus vientos
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El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 160 mph (260 km/h), mientras permanece frente a las costas del Pacífico mexicano. Ante esta intensidad surge una pregunta: ¿existe oficialmente una categoría 6 para los huracanes?
La respuesta es no. La escala Saffir-Simpson establece cinco niveles y la categoría 5 es la máxima contemplada. De acuerdo con la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Christian Domínguez Sarmiento, esta clasificación fue creada en Estados Unidos durante la década de 1970 para clasificar a los ciclones tropicales de acuerdo con sus vientos superficiales.
La especialista explica que el parámetro utilizado es la velocidad máxima sostenida del viento, medida a 10 metros sobre la superficie durante un minuto. Este registro permite determinar la categoría correspondiente dentro de la escala.
Por ello, un fenómeno con vientos superiores a los establecidos para la categoría 5 no pasa a una categoría 6. La clasificación termina en ese nivel para los huracanes con vientos sostenidos de 252 km/h (157 mph) o más.
Categoría 2: Vientos de 154 a 177 km/h. Genera daños moderados, caída de árboles y afectaciones en techos o puertas.
Categoría 3: Vientos de 178 a 208 km/h. Es considerado huracán mayor y puede causar daños extensos, incluida la destrucción parcial de edificios y viviendas.
Categoría 4: Vientos de 209 a 251 km/h. También corresponde a un huracán mayor y puede ocasionar daños extremos, así como el colapso de techos y paredes en estructuras residenciales.
Categoría 5 (vientos de 252 km/h o más): Representa el nivel máximo de la escala Saffir-Simpson y define a los huracanes mayores con un potencial de destrucción total. Bajo este impacto, la gran mayoría de las viviendas se colapsan. Asimismo, las marejadas ciclónicas extremas y las graves inundaciones costeras transforman el área afectada en un territorio inhabitable a largo plazo.