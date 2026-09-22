El huracán Polo, actualmente como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, fue captado desde el espacio por satélites meteorológicos, en imágenes que permiten observar la estructura del poderoso ciclón frente a las costas del Pacífico mexicano.

El sistema mantiene una intensidad considerable mientras permanece mar adentro y se desplaza lentamente frente al suroeste de México.

Yesterday, @NOAA's #GOESWest (#GOES18) 🛰️ captured Tropical Storm #Polo rapidly intensifying into a #hurricane off the southwestern coast of Mexico in less than 24 hours. #HurricanePolo is now a Category 5 storm with sustained winds of 160 mph.



Latest updates and advisories:… pic.twitter.com/jxyZ2KpWEi — NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 22, 2026

Las imágenes satelitales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica permiten observar la amplia estructura del huracán Polo y su organización sobre el océano Pacífico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el ciclón se encontraba aproximadamente a 345 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 565 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Ante la cercanía del sistema a las costas mexicanas, la Coordinación Nacional de Protección Civil de México llamó a la población y a los prestadores de servicios turísticos a extremar precauciones.

El llamado incluye evitar actividades acuáticas, navegación, surf y natación, además de mantenerse alejados de la orilla del mar.

También se pidió a los operadores turísticos retirar palapas, muebles y otros objetos de las zonas de playa, así como respetar la señalización y los cierres a la navegación establecidos por las autoridades marítimas.

La recomendación tiene especial relevancia para zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca.

FBPT