Pronóstico del tiempo

Video: Así Se Ve el Huracán Polo de Categoría 5 Desde el Espacio

Las imágenes satelitales muestran la magnitud del sistema que se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano

Huracán poloImagen satelital del huracán Polo. Foto: NOAA

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