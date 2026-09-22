Sociedad

Monitorean Río Papaloapan Tras Desfogue en Presa Cerro de Oro en Veracruz

Autoridades señalaron que las condiciones previstas no representan actualmente un escenario de riesgo para las comunidades ribereñas

CONAGUA asegura que el desfogue en Cerro de Oro no representa peligro para las comunidades.CONAGUA asegura que el desfogue en Cerro de Oro no representa peligro para las comunidades. Foto: Google Maps

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En el Papaloapan la CONAGUA realiza desfogue en la presa Cerro de Oro para arrastrar lirio acuático.

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