Mediante un comunicado la Secretaría de Protección Civil dio a conocer las acciones realizadas por la Comisión Nacional del Agua durante esta tarde en la presa 'Cerro de Oro' al afluente del Río Papaloapan, con la intención de favorecer el arrastre de lirio acuático que se encuentra acumulado en los márgenes del cauce.

Estas acciones se realizarán de forma gradual y se estima un gasto total combinado de 672 metros cúbicos por segundo, aunque se informó que no se prevén incrementos significativos en los niveles del afluente. No se contempla la posibilidad de desbordamientos que pongan en riesgo a las localidades asentadas en la ribera del Río Papaloapan.

Algunos municipios de la zona del Papaloapan como son: Otatitlán, Tlacojaltan, Tuxtilla, Cosamaloapan, Chacaltianguis, y Carlos a. Carrillo mantienen monitoreo constante del comportamiento del cauce. Ademan se informo que los municipios de Amatitlán, Acula, Tlacotalpan y Alvarado podría reportar un incremento menor en los niveles del Río.

Se exhorta a la ciudadania a evitar actividades innecesarias dentro del agua, o en la zona de la orilla, además de mantenerse atentos a cualquier cambio en el nivel del cauce, y atender solo a la información y avisos oficiales.