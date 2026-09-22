Debido a que la calidad del aire suele verse afectada por distintos factores, los automovilistas deben estar pendientes en caso de que se active la contingencia ambiental y se aplique el Doble Hoy No Circula este 23 de septiembre de 2026.

Luego de que la semana pasada los altos niveles de contaminación sorprendieron a los capitalinos, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha vuelto a aplicar medidas, como el Doble No Circula que afecta a más coches, engomados, hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

El Índice de Aire y Salud informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable, por lo que luce lejana la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana miércoles 23 de septiembre de 2026.

Sin embargo, se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas en caso de que las condiciones ambientales se vean perjudicadas y seguir las indicaciones que proporcionen.

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula 23 de septiembre 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada miércoles, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplicará en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este miércoles 23 de septiembre 2026, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.