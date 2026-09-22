Seguridad

México y EUA Concluyen la Operación 'Águila Alta': se Inhabilitaron 5 Drones de la Delincuencia

Durante la operación también se realizó una detención y se aseguraron cargadores, cartuchos y un arma de fuego

Estados Unidos Neutralizan 4 Drones en Operativo de la Frontera NorteEstados Unidos Neutralizan 4 Drones en Operativo de la Frontera Norte
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