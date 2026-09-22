La Secretaría de la Defensa Nacional concluyó la operación binacional "Águila Alta", realizada en coordinación con autoridades de Estados Unidos, en el marco de los acuerdos de cooperación bilateral.

La operación, llevada a cabo en la zona fronteriza de Tijuana, Baja California, y San Diego, California, dejó un saldo de cinco drones. Inhabilitados por el Ejército mexicano.

En un comunicado, la Defensa precisó que estos drones eran utilizados por grupos delictivos para el tráfico de drogas y personas. Además, se realizó una detención y se aseguraron cargadores, cartuchos y un arma de fuego.

"Estos resultados son producto de una coordinación estrecha y del intercambio permanente de información entre autoridades de ambos países, con respeto absoluto a la soberanía", añadió la dependencia federal.

La operación, llevada a cabo del 31 de agosto al 21 de septiembre, tuvo como finalidad la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

"Águila Alta" se dividió en dos fases. La primera se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre en Tijuana, Baja California, y San Diego, California, en donde se llevó a cabo un ejercicio de coordinación sobre problemática de drones, culminando con reconocimientos terrestres simultáneos, cada fuerza dentro de su territorio para delimitar el área de operación.

La segunda, implementada del 2 al 21 de septiembre, se llevó a cabo mediante el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyados con equipos antidron fijos y móviles.

AMP