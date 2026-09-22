Seguridad

Atacan con Arma Blanca a Hombre en Torreón, Coahuila; Agresores Huyeron

Hasta el momento, no se reporta ninguna persona detenida

Atacan con Arma Blanca a Hombre en Torreón, Coahuila; Agresores HuyeronElementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+