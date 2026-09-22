Un hombre identificado como Luis Fernando, de 27 años, resultó lesionado con un arma blanca luego de ser atacado en calles de la colonia Caleras Martínez, en Torreón. El afectado se trasladó por sus propios medios para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron sobre la calle Quinta y Prolongación Zacatecas, donde dos hombres habrían agredido a Luis Fernando y posteriormente se dieron a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal y de la Policía Estatal acudieron al lugar y, tras tomar conocimiento de lo ocurrido, implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores para tratar de localizar a los presuntos responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrió la agresión y determinar la identidad de los responsables.