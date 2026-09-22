Durante las primeras horas del día una joven de 20 años que se dedicaba a la venta de tortas fue asesinada a balazos frente a clientes y a unos metros de una escuela primaria en la colonia Emiliano Zapata, en Irapuato.

De acuerdo a los primeros reportes, el ataque ocurrió minutos después de los alumnos ingresaran a la escuela. Varios hombres armados llegaron al puesto y comenzaron a disparar.

Testigos de la zona, vieron cómo los agresores balearon a la comerciante que tenía poco de vender en el lugar, después comentaron que los responsables se dieron a la fuga mientras llamaban al 911.

Los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes pidieron el apoyo de los paramédicos, pero a su llegada solo pudieron confirmar que la joven mujer ya no contaba con signos vitales.

Pidieron apoyo del personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, así como de la Semefo, quienes serán los encargados de darle seguimiento a este caso.