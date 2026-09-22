Seguridad

Asesinan a Mujer Comerciante Frente a Clientes en Irapuato, Guanajuato

El ataque a balazos contra la joven de 20 años ocurrió a unos metros de una escuela primaria

La zona fue resguarda por elementos de Seguridad.Foto: Adriana Sánchez

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Asesinan a una joven vendedora de tortas a plena luz del día, a metros de una escuela.

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