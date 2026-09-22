Seguridad

Detienen en la CDMX a 'Don Flaco', Buscado por EUA por Presunto Tráfico de Drogas Desde China

Un operativo conjunto permitió capturar a José Ángel 'N', señalado por coordinar traslado de precursores químicos desde China

José Ángel N, alias Don FlacoDurante el operativo conjunto participaron agencias de investigación estadounidenses. Foto: X @OHarfuch

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José Ángel 'N', alias 'Don Flaco', detenido en CDMX. Coordinaba el tráfico de precursores químicos desde China. Así fue la operación internacional.

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