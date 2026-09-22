En una operación conjunta, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a José Ángel 'N', alias 'Don Flaco', en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

La captura se realizó con intercambio de información con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA), según informaron las autoridades mexicanas.

José Ángel 'N' era buscado por las autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con el tráfico de droga y fue designado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el detenido es señalado como presunto coordinador y financiador de una organización dedicada al traslado de precursores químicos de China hacia México y Estados Unidos.

En una operación conjunta de @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal y @SSPCMexico, con intercambio de información con el @FBI y la @DEAHQ, hoy fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, José Ángel “N”, alias “Don Flaco”, requerido por… pic.twitter.com/H8GLnfQ19Z — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 22, 2026

La detención se realizó en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición.

Se informó que la operación fue resultado de la coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, así como del intercambio de información entre las instituciones involucradas.

La autoridad señaló que la acción forma parte de los trabajos de cooperación internacional para combatir el financiamiento de organizaciones criminales.

José Ángel “N” quedó sujeto al procedimiento correspondiente derivado de la orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por autoridades de Estados Unidos.

PT