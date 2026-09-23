Autoridades de investigación confirmaron que ya fue presentada una denuncia por parte del árbitro que denunció a través de redes sociales haber sido golpeado durante un partido de futbol amateur en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Churubusco, en Monterrey, Nuevo León.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron que ya son investigados tres personas, quienes fueron acusadas del delito de lesiones dolosas contra el árbitro. Será durante los próximos días que se lleven a cabo las labores necesarias para deslindar las responsabilidades correspondientes.

Las agresiones ocurrieron mientras se llevaba a cabo un partido de futbol amateur. Durante el encuentro, el árbitro decidió suspender el juego, situación que presuntamente provocó el enojo de los tres acusados, quienes comenzaron a agredir verbal y físicamente a la víctima.

Debido a que el árbitro recibió golpes y patadas en el rostro y la cabeza, tuvo que ser sometido a estudios médicos, entre ellos una tomografía, para revisar si presentaba algún daño que podría poner en riesgo su estado de salud.

Se espera que el video que circula en redes sociales, donde se puede observar el momento en que el árbitro fue golpeado, ayude en la carpeta de investigación de este caso para que se determine como sucedieron los hechos.