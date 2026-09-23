Seguridad

Fiscalía Investiga a Tres Jugadores por Agresiones Contra Árbitro en Monterrey, NL

La víctima tuvo que ser valorada por médicos debido a que recibió golpes en el rostro y cabeza

Árbitro y jugadoresLos jugadores persuntamente golpearon a un árbitro. Foto: Facebook | Ruben Barron

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