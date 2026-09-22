Accidentes

Muere Trabajador tras Caer de Nave Industrial en Escobedo, Nuevo León

Autoridades ya investigan si el arnés que portaba el empleado se encontraba en buenas condiciones

Nave industrialAutoridades ya investigan la muerte del trabajador. Foto: PCNL

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