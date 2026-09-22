Un trabajador perdió la vida luego de caer desde una altura de aproximadamente 15 a 20 metros. Los hechos ocurrieron dentro de una empresa ubicada sobre las calles Alberto Escamilla y Aurora Caballero, en la colonia Andrés Caballero, en Escobedo, Nuevo León.

Según testigos, el hombre se encontraba realizando el cambio de unas láminas tragaluz colocadas sobre una nave industrial. Aparentemente el sujeto tendría mal colocado el arnés de seguridad, lo que provocó que cayera sobre el suelo.

Al percatarse de la situación, personal de esta empresa de inmediato solicitó el apoyo de las autoridades pertinentes para auxiliar al hombre. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y autoridades de la Policía de Escobedo.

Luego de realizarle varios procedimientos, paramédicos confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales. Autoridades de inmediato resguardaron este punto para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y realizar las labores necesarias.

Serán las autoridades pertinentes quienes determinen como sucedieron los hechos, además de examinar el arnés que traía colocado para analizar cual fue el error o falla que provocó la muerte de este trabajador, quien sigue sin ser identificado.