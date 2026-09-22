Salud

DIF Implementa Campaña de Mastografías Gratis en Nuevo Laredo, Tamaulipas

Esta campaña está dirigida a mujeres de 40 a 65 años con el propósito de facilitar el acceso a estudios para la detección oportuna del cáncer de mama

DIF Implementa Campaña de Mastografías Gratis en Nuevo Laredo, TamaulipasDIF Implementa Campaña de Mastografías. Foto: N+

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DIF Nuevo Laredo lanza campaña de mastografías gratis para mujeres vulnerables. Estudios disponibles hasta el 30 de octubre.

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