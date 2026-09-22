Con el propósito de facilitar el acceso a estudios para la detección oportuna del cáncer de mama, el Sistema DIF Nuevo Laredo puso en marcha la Campaña de Mastografías gratis, dirigida a mujeres en situación vulnerable.

Esta campaña está dirigida a mujeres de 40 a 65 años, sin embargo, las féminas menores de 40 años o mayores de 65 años deberán presentar una orden médica para poder acceder al estudio.

Estas mastografías se realizarán en el Centro de Radiología del Sistema DIF Nuevo Laredo, ubicado dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), en Jaumave número 6970, colonia La Fe.

La jornada que inicio esta semana culminara hasta el 30 de octubre y los estudios se realizaran mediante previa cita a través de WhatsApp en el número 867-229-3885.

Por otra parte, La Asociación Lazo Rosa de Nuevo Laredo, tiene cambios en sus talleres de apoyo a mujeres con Cáncer de Mama, de estarse realizando cada tercer viernes del mes ahora serán los miércoles.

Por tal motivo para este miércoles 23 de septiembre está programado a llevarse a cabo el taller mensual en el auditorio del ISSSTE en punto de las 10 de la mañana.

Este taller tiene como objetivo apoyar a las mujeres con Cáncer de Mama a sobrellevar la enfermedad, manteniéndolas activas, apoyándolas y brindándoles la información necesaria que requieren saber sobre esta terrible enfermedad.

En esta ocasión el tema que se les impartirá será “El Cuidador Primario”, que impartirá la Dra. Bertha Estela Pérez Romero, Presidenta y Fundadora de Lazo Rosa.

Este taller tiene duración de 2 horas, al culminar se realiza una pequeña celebración y se festeja a las cumpleañeras del mes.