Salud

Bebés Muertos en Hospitales: Durango No Es el Único Caso

En el país se han registrado varios casos de menores de edad muertos en hospitales del sector Salud por presuntas negligencias médicas

Médico tomando notas.Foto: Pixabay | Ilustrativa
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