Cinco bebés recién nacidos murieron entre el martes y el sábado pasados dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona Número 1 de Durango.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la muerte de los pequeños podría estar relacionada con la presencia de una bacteria en el centro médico.

La Secretaría de Salud federal envió un equipo técnico de la Dirección General de Epidemiología y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para realizar las investigaciones.

El IMSS informó que realiza una revisión clínica y epidemiológica para determinar las causas en cada caso. Puntualizó que tres de los recién nacidos murieron el martes 15 de septiembre, uno el viernes 18 y el quinto, el sábado 19. Además, dijo que "se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital".

Señaló también que tras realizar verificaciones descartó carencia de insumos que impidieran las labores de limpieza.

Las autoridades sanitarias estatales informaron que pudo tratarse de un error humano.

Pero este no es el primer caso de muertes neonatales en el país por esta causa.

A finales de noviembre de 2024 hubo casos de choque séptico en recién nacidos en el Hospital de Ginecología y Obstetricia del Instituto Materno Infantil del Estado de México.

Los contagios se dieron en tres hospitales públicos y uno privado de Toluca.

Fallecieron 12 recién nacidos y una niña de 13 años. Habían recibido una fórmula nutricional que se suministra por vía intravenosa, contaminada con la bacteria Klebsiella Oxytoca.

En septiembre de 2025, 4 personas fueron detenidas por su responsabilidad en distintos protocolos de seguridad de la elaboración y empaquetado de la fórmula.

También se han registrado casos de menores de edad que han acudido para ser atendidos en hospitales públicos y han fallecido, donde sus familiares denunciaron negligencias médicas.

Entre ellos está el caso de Liam, un menor de 2 años y 3 meses que en 2025 fue llevado al Hospital General del ISSSTE en Zacatecas por una fractura en el brazo, pero salió de la operación con muerte cerebral.

La familia denunció que la atención fue opaca y escasa.

En el mismo año, Sebastián murió después de una segunda intervención tras presentar molestias, luego de ser operado por apendicitis y peritonitis aguda.

El 18 de agosto del 2025 el menor fue llevado nuevamente al HGZ Número 20 del IMSS La Margarita, donde le realizaron una cirugía de emergencia.

Presuntamente, al menor le habrían dejado un pedazo de apéndice, lo que le habría generado la infección que finalmente le cobró la vida.

De acuerdo con el acta de defunción, se indicó que Sebastián de 14 años de edad murió por un choque séptico a causa de apendicitis y peritonitis aguda.

Y en Veracruz en 2024 una menor de 5 años falleció luego de agravarse su estado de salud tras acudir al hospital General Ávila Camacho del municipio de Martínez de la Torre, para aplicarse una vacuna como parte de su esquema.

Al empeorar su estado de salud fue llevada al hospital y después de ser internada, fue trasladada a la torre pediátrica de Veracruz, donde los especialistas detectaron que tenía un pulmón perforado, dato que los médicos del hospital infantil del puerto no habían informado.

Luego de permanecer varios días internada falleció de un paro, indicó su madre, quien denunció que la muerte de su hija se derivó de una negligencia médica, ya que no le dieron información oportuna para salvar la vida de la pequeña Jade.

Con información de N+.

LECQ