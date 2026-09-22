Astronomía

Descubren Microblázar en Vía Láctea, Agujero Negro que Expulsa Materia a la Tierra

El hallazgo fue liderado por astrónomos de España, Países Bajos y Argentina, y es algo que los astrónomos habían buscado durante 30 años

Vía LácteaEl hallazgo abre una ventana para explorar este tipo de sistemas con mucho más detalle . Foto: Reuters.

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