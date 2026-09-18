Astronomía

Hallan el Exoplaneta Más Joven Jamás Observado; Tiene Menos de Un Millón de Años

El planeta tiene el tamaño de Júpiter y sigue creciendo, alimentado por el material alrededor de su estrella, que tiene apenas 5 millones de años

Ilustración artística de Elias 2-24b, el exoplaneta más joven conocidoConoce a Elias 2-24b, el exoplaneta más joven conocido. Foto: NASA

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