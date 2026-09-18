Astrónomos han confirmado el descubrimiento de un mundo que tiene menos de un millón de años de antigüedad, lo que lo convierte en el exoplaneta más joven conocido hasta la fecha. Llamado Elias 2-24 b, este planeta bebé aún gira dentro de su disco natal de polvo y gas.

Aunque parezca eterno para algunos, nuestro planeta tuvo un nacimiento preciso. Hace más de 4 mil 500 millones de años, la materia alrededor del Sol se unió formando cuerpos cada vez más voluminosos. En este proceso nació la Tierra. Y así como el sistema solar fue un pabellón de recién nacidos en un momento de su existencia, a lo largo de las galaxias todo el tiempo nacen estrellas y planetas.

En esta ocasión, los astrónomos han tenido la fortuna de hallar el producto más joven de este proceso. Un planeta que ya tiene el tamaño de Júpiter, pero que aún es un infante estelar. Elias 2-24 b tiene menos de un millón de años y orbita la estrella Elias 2-24, ubicada a 450 años luz de la Tierra.

Al respecto, Lucas Cieza, profesor del Instituto de Estudios Astrofísicos de Chile y coautor del artículo que detalla los resultados, señaló en un comunicado de la NASA que antes existían dudas sobre cuál era el planeta más joven conocido. “Nuestros modelos de formación planetaria ya tenían dificultades para explicar los anteriores poseedores del récord de planeta más joven conocido; había un empate a cuatro bandas entre dos planetas que orbitan la estrella PDS 70 y otros dos que orbitan la estrella WISPIT 2, todos ellos con más de 5 millones de años de antigüedad”, explicó. Y añadió:

“Elias 2-24 b nos demuestra que incluso a nuestros mejores modelos de formación planetaria todavía les faltan algunos procesos importantes”.

El estudio que da cuenta de este hallazgo fue publicado en The Astrophysical Journal Letters y fue liderado por el estudiante Andrea Bernardi, de la Universidad Diego Portales, en Chile. Para su elaboración, emplearon datos recopilados por la NASA en 2018. Al respecto, Lucas Cieza explicó:

“La galaxia genera continuamente nuevas estrellas y planetas, por lo que existen muchos en cada etapa de su evolución. Esto significa que, en teoría, podemos observar el proceso completo; sin embargo, existe un gran vacío en cuanto a lo que la mayoría de los telescopios pueden detectar. Actualmente, somos prácticamente ciegos ante estos planetas recién nacidos”.

Aunque ya es del tamaño de Júpiter, podría decirse que Elias 2-24 b aún no puede hablar ni caminar. En este momento aún está absorbiendo el polvo y gas que gira alrededor de su estrella y podrían pasar algunos millones de años antes de que abandone la infancia.