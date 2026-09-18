La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana informó que se concluyeron los trabajos de reparación de la fuga registrada en el acueducto Presa Rodríguez–Morelos, sobre el bulevar Agua Caliente.



Durante la noche del pasado jueves 17 de septiembre, el personal técnico logró la sustitución del tramo fracturado y realizó las maniobras necesarias para interconectar tuberías de distintos materiales y diámetros.

El indecente de debió a una fractura de la tubería del acueducto Presa Rodríguez–Morelos | Foto: N+

De acuerdo con el organismo operador de agua, el colapso de la infraestructura se debió a la presión ejercida por una cimentación construida en el área, combinada con la antigüedad de la tubería.

Se espera que el suministro de agua se recuperé gradualmente durante las próximas horas en las colonias afectadas.

JMR