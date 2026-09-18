Movilidad

Concluyen los Trabajos de Reparación en Fuga de Blvd Agua Caliente en Tijuana, BC

El incidente se debió a una fractura de la tubería del acueducto Presa Rodríguez–Morelos

Concluyen Trabajos de Reparación en Fuga de Bulevar Agua Caliente En Tijuana, BCConcluyen Trabajos de Reparación en Fuga de Bulevar Agua Caliente En Tijuana, BC | Foto: N+

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