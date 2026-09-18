Llegamos al tercer sábado del mes y después de la reciente implementación de la Contingencia Ambiental, te decimos si se activa el Doble Hoy No Circula sabatino este 19 de septiembre 2026, así sabrás qué autos y placas tienen prohibido salir en CDMX y Edomex según el calendario del programa de restricción vehicular.

Durante prácticamente cuatro meses la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no se vio en la necesidad de activar el Doble No Circula en CDMX y el Estado de México. La racha se vino abajo el pasado sábado 12 de septiembre con la activación de la fase 1 por contingencia.

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De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es aceptable debido a la presencia de ozono. Esto vuelve poco probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para evitar que la contaminación aumente.

Con esta noticia el riesgo de contaminación disminuyó para la población, por eso las autoridades aún no se ven en la necesidad de activar la Contingencia Ambiental en el Valle de México, pero aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

Debido a que hasta el momento la Contingencia Ambiental está desactivada, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que este sábado se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

De acuerdo con los establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del sábado 19 de septiembre 2026.

Con la Contingencia inactiva, el Hoy No Circula 19 de septiembre 2026 opera con normalidad, lo que significa que los siguientes carros no circulan durante el tercer sábado del mes:

Carros con holograma 2.

Autos con holograma 1 y terminación de placas 1, 3, 5, 7, 9 .

Vehículos con placas foráneas.

Ya que hasta el momento sigue suspendido el Doble Hoy No Circula sabatino 19 de septiembre 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este sábado.

AO