Movilidad

¿Activan Doble No Circula Mañana 19 de Septiembre? Habrá Restricción en CDMX y Edomex

Checa el calendario del Hoy No Circula y si hay Contingencia Ambiental este sábado 19 de septiembre 2026, pues varios carros descansan en CDMX y Edomex

Doble Hoy No Circula 19 de septiembre 2026 restricción en CDMX y Edomex sábadoEl programa Hoy No Circula sabatino llega este 19 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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