Sociedad

Así Se Activa la Alerta Sísmica para Simulacro Nacional del 19 de Septiembre 2026

Checa los pasos que debes seguir para que la alerta sísmica suene en tu celular este sábado en el simulacro del 19 de septiembre 2026

Checa Cómo Activar la Alerta Sísmica para Simulacro 19 de Septiembre 2026El Simulacro Nacional se realiza el 19 de septiembre para conmemorar los terremotos de 1985 y 2017. Foto: Cuartoscuro

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