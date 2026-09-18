Se realizará el segundo Simulacro Nacional 2026, este sábado 19 de septiembre, y para que te prepares, acá te decimos cómo activar la alerta sísmica que sonará en los celulares de los mexicanos y en los altavoces de distintas ciudades.

Por primera ocasión, el ejercicio se llevará a cabo en sábado, justo en la fecha en la que sucedieron los devastadores terremotos de 1985 y 2017, con el objetivo de que las personas puedan aplicar los protocolos en caso de temblor desde sus casas.

Para que te prepares de la mejor manera para el Simulacro Nacional del 19 de septiembre 2026 en notas previas, ya te explicamos cómo sonará la alerta sísmica y el mapa de estados donde sí se escuchará y dónde no.

El ejercicio contempla cinco hipótesis de sismo que representan las condiciones de sismicidad de distintas regiones del territorio nacional y en el que participarán las 32 entidades federativas. Estos son los escenarios:

Zona centro (14 entidades, entre ellas CDMX, Puebla, Edomex y Guerrero): sismo de magnitud 7.7, epicentro a 15 km al suroeste de Tehuacán, Puebla; profundidad de 67 km; intensidad máxima esperada de grado VIII.

Zona noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa): magnitud 7.1, epicentro a 26 km al sureste de Mexicali, Baja California; profundidad de 30 km; intensidad máxima VIII.

Zona noreste (Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas): magnitud 5.2, epicentro a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León; profundidad de 10 km; intensidad máxima VI.

Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán): magnitud 7.0, epicentro a 110 km al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo; profundidad de 15 km; intensidad máxima VII.

Golfo de Tehuantepec (Chiapas, Oaxaca y Tabasco): magnitud 7.6, epicentro a 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas; profundidad de 22 km; intensidad máxima VIII.

Se tiene previsto que la alerta sísmica llegue a más de 80 millones de teléfonos celulares en todo el país y de manera simultánea sonará en 23 mil altavoces, con el objetivo de poner a prueba la capacidad de respuesta de la población y de las autoridades ante una eventual emergencia.

El mensaje llegará automáticamente a todos los celulares que cuenten con red 2G, 3G, 4G y 5G durante el Simulacro Nacional del 19 de septiembre de 2026, por lo que no se requiere descargar ninguna aplicación.

Es importante señalar que la alerta sísmica en los celulares no funciona como mensaje de texto, pues se muestra como una ventana de emergencia, de ahí que será recibido incluso si los dispositivos están en modo silencioso, bloqueados o durante una llamada.

De acuerdo con las autoridades, las alertas de emergencia están habilitadas en todos los teléfonos que se venden en México, sin embargo existen algunos modelos previos que podrían presentar problemas para recibir el mensaje.

Por ello, las personas deben asegurarse de activar la alerta sísmica en su celular para poder realizar el Simulacro Nacional del 19 de septiembre de 2026. Así se hace:

En Android:

Ajustes. Notificaciones. Ajustes avanzados. Alertas de emergencia inalámbricas. Activar.

En los iPhone que cuentan con el sistema operativo iOS, puedes activar las notificaciones así:

Configuración. Notificaciones. Activar alertas gubernamentales.

La alerta sísmica sonará en todo el país este sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México. Estos son los horarios del Simulacro 2026 en diferentes ciudades mexicanas:

11:00 am en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

12:00 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

13:00 pm en Cancún, Quintana Roo.

PPP