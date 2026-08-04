Sociedad

Segundo Simulacro Nacional 2026: Estas son las Hipótesis de Sismo para Cada Región del País

El segundo simulacro nacional 2026, programado para el 19 de septiembre, definió cinco hipótesis de sismo por región del país

Segundo Simulacro Nacional 2026: Estas son las Hipótesis de Sismo para Cada Región del PaísFoto: Cuartoscuro / Archivo
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