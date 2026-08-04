Segundo Simulacro Nacional 2026: Estas son las Hipótesis de Sismo para Cada Región del País

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), anunció que el segundo simulacro nacional 2026 se realizará el sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas del centro del país.

El ejercicio contempla cinco hipótesis de sismo que representan las condiciones de sismicidad de distintas regiones del territorio nacional y en el que participarán las 32 entidades federativas.

El anuncio se hizo en una conferencia de prensa encabezada por Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, en las instalaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN) del Instituto de Geofísica de la UNAM.

Cinco hipótesis de sismo, una por cada región del país

Las hipótesis fueron definidas con base en la actividad sísmica histórica de cada zona. Estos son los escenarios:

Zona centro (14 entidades, entre ellas CDMX, Puebla, Edomex y Guerrero): sismo de magnitud 7.7, epicentro a 15 km al suroeste de Tehuacán, Puebla; profundidad de 67 km; intensidad máxima esperada de grado VIII. Zona noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa): magnitud 7.1, epicentro a 26 km al sureste de Mexicali, Baja California; profundidad de 30 km; intensidad máxima VIII. Zona noreste (Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas): magnitud 5.2, epicentro a 8 km al oeste de Allende, Nuevo León; profundidad de 10 km; intensidad máxima VI. Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán): magnitud 7.0, epicentro a 110 km al noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo; profundidad de 15 km; intensidad máxima VII. Golfo de Tehuantepec (Chiapas, Oaxaca y Tabasco): magnitud 7.6, epicentro a 75 km al suroeste de Tonalá, Chiapas; profundidad de 22 km; intensidad máxima VIII.

¿Por qué la hipótesis de Tehuacán es la que más inquieta a la Ciudad de México?

Velázquez Alzúa explicó que el escenario de magnitud 7.7 en Tehuacán, Puebla —el de mayor magnitud entre los cinco— corresponde a un evento físicamente posible, derivado de la interacción de la placa de Cocos, que ha generado en esa región sismos de magnitud cercana a 7 en las últimas décadas.

"Su cercanía con la Ciudad de México brinda la oportunidad de ensayar uno de los escenarios que más preocupa a la capital del país, debido a la amplificación de las ondas sísmicas en zonas de suelo blando y al menor tiempo de anticipación para el alertamiento y sus habitantes", declaró la coordinadora nacional de Protección Civil.

¿Cómo funcionará la alerta sísmica durante el simulacro?

De acuerdo con Velázquez Alzúa, el alertamiento se activará en todo el país a través de tres vías: el sistema de alerta temprana por telefonía celular, la transmisión en estaciones de radio y televisión, y la operación de más de 23 mil altavoces instalados en la Ciudad de México y en los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Chiapas y Morelos. La funcionaria pidió a la población no alarmarse al escuchar la alerta en sus celulares, ya que —dijo— será la primera vez que el simulacro se realice en sábado.

El sistema de alerta por telefonía celular convierte a México en el tercer país del continente americano en contar con esta tecnología, según se informó en la conferencia. Fue desarrollado por el Gobierno de México a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la propia CNPC, el Gobierno de la Ciudad de México y los concesionarios de servicios de telefonía móvil. La primera prueba se realizó el 19 de septiembre de 2025; la segunda, durante el primer simulacro nacional 2026, el pasado 6 de mayo, alcanzó a 87 millones de dispositivos móviles con una efectividad de 95 por ciento. El servicio es gratuito y no requiere saldo ni conexión a internet, únicamente mantener actualizado el sistema operativo del celular.

Juan Manuel Espinosa Aranda, director general del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), recordó el origen de esta tecnología tras el sismo de 1985.

"El sistema de alerta sísmica que se generó a raíz del terremoto del 85 fue un momento muy intenso para todos los que lo vivimos, y esto dio lugar a un sistema que resulta que es pionero en el mundo para avisar de la amenaza de un temblor", dijo Espinosa Aranda.

¿Qué pasará el 19 de septiembre?

La jornada del simulacro contempla, según lo informado por la CNPC:

7:19 horas: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará el izamiento de la bandera nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017.

12:00 horas: se ejecutará el segundo simulacro nacional 2026 en las 32 entidades.

Al concluir el ejercicio, sesionará el Comité Nacional de Emergencias para evaluar las capacidades operativas y las fuerzas de tarea que se desplegarían ante una contingencia real.

El registro de inmuebles y el Atlas Nacional de Riesgos

La CNPC invitó a la población a registrar viviendas, escuelas, edificios públicos, centros de trabajo o espacios comunitarios desde donde participarán en el simulacro, a través del sitio simulacronacional.sstc.gob.mx. Según Velázquez Alzúa, la plataforma guía a los usuarios en el registro de inmuebles y ofrece información para planear simulacros, identificar rutas de evacuación y ubicar zonas de seguridad; quienes se registren podrán descargar, al concluir el ejercicio, su constancia de participación.

Cecilia Izcapa Treviño, directora general de Análisis y Gestión de Riesgos del Cenapred, invitó además a consultar el Atlas Nacional de Riesgos, una plataforma gratuita de información geográfica —disponible en www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx— que incluye datos sobre sismos, deslizamientos de laderas, erupciones volcánicas, ciclones tropicales, inundaciones y fenómenos como accidentes con sustancias peligrosas, contaminación, plagas y epidemias. La funcionaria indicó que la herramienta contiene indicadores de peligro a nivel municipal para los 2 mil 469 municipios del país, de acuerdo con el marco geográfico del Inegi de 2020.

"La población tiene que estar consciente que habita en un territorio, en un país que es sísmico y tiene que saber cómo debe de actuar, reconocer la alerta sísmica", señaló Izcapa Treviño, quien subrayó que la participación ciudadana debe darse tanto en casas como en escuelas, industrias y comercios.

José Luis Macías Vázquez, director general del Instituto de Geofísica de la UNAM, señaló al abrir la conferencia que en los próximos meses se incorporarán 58 nuevas estaciones de monitoreo sísmico —varias ya en operación—, resultado de proyectos financiados por el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) y de la colaboración entre las redes del Instituto de Ingeniería y del Instituto de Geofísica de la UNAM.