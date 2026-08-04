Selección Mexicana Confirma Nuevo Rival para Partido Amistoso en Octubre 2026

El camino de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana ya tiene definido a sus primeros rivales. Hace varios días se confirmó que México enfrentará a Colombia, Perú y Chile, pero este martes 4 de agosto se hizo oficial un nuevo partido amistoso para el Tricolor.

A través de un comunicado, la Selección Nacional de México dio a conocer que continuará con su preparación en la próxima Fecha FIFA de septiembre y octubre, "misma en la que Rafa Márquez dirigirá sus primeros partidos al mando del combinado mexicano para continuar con el proceso con miras a la Copa del Mundo 2030".

El nuevo rival de México es Estados Unidos. El partido amistoso se jugará en Glendale, Arizona el sábado 3 de octubre en una edición más del llamado Clásico de la CONCACAF. De esta manera, se tienen confirmados a los cuatro rivales para las Fechas FIFA de septiembre y octubre.

Incondicionales, el #CaminoAl2030 tiene otra prueba para la Fecha FIFA de septiembre/octubre 🫡



Un nuevo capítulo: 🇺🇸🆚🇲🇽



¡Vamos!



Más ✍️: https://t.co/1cTrifKXkD pic.twitter.com/jYsJ0ug96L — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 4, 2026

DB