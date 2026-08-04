Deportes

Selección Mexicana Confirma Nuevo Rival para Partido Amistoso en Octubre 2026

La etapa de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana ya tiene otro rival confirmado al que se medirá, en Estados Unidos, durante la Fecha FIFA de octubre

Rafael Márquez durante un partido de la selección mexicana como auxiliar técnicoFoto: Reuters
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