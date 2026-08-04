Selección Mexicana Confirma Nuevo Rival para Partido Amistoso en Octubre 2026
La etapa de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana ya tiene otro rival confirmado al que se medirá, en Estados Unidos, durante la Fecha FIFA de octubre
La etapa de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana ya tiene otro rival confirmado al que se medirá, en Estados Unidos, durante la Fecha FIFA de octubre
El camino de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana ya tiene definido a sus primeros rivales. Hace varios días se confirmó que México enfrentará a Colombia, Perú y Chile, pero este martes 4 de agosto se hizo oficial un nuevo partido amistoso para el Tricolor.
A través de un comunicado, la Selección Nacional de México dio a conocer que continuará con su preparación en la próxima Fecha FIFA de septiembre y octubre, "misma en la que Rafa Márquez dirigirá sus primeros partidos al mando del combinado mexicano para continuar con el proceso con miras a la Copa del Mundo 2030".
El nuevo rival de México es Estados Unidos. El partido amistoso se jugará en Glendale, Arizona el sábado 3 de octubre en una edición más del llamado Clásico de la CONCACAF. De esta manera, se tienen confirmados a los cuatro rivales para las Fechas FIFA de septiembre y octubre.
Incondicionales, el #CaminoAl2030 tiene otra prueba para la Fecha FIFA de septiembre/octubre 🫡— Selección Nacional (@miseleccionmx) August 4, 2026
Un nuevo capítulo: 🇺🇸🆚🇲🇽
¡Vamos!
Más ✍️: https://t.co/1cTrifKXkD pic.twitter.com/jYsJ0ug96L
DB