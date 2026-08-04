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Miles Despiden a Franco Baresi en Milán, Italia: 'Ciao Capitano'

El exjugador emblemático del conjunto rossonero y de la selección italiana murió el pasado 31 de julio, a los 66 años

El funeral de Franco Baresi se llevó a cabo en la basílica de San Ambrosio, en Milán, ItaliaEl funeral de Franco Baresi se llevó a cabo en la basílica de San Ambrosio, en Milán, Italia. Foto: Reuters

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Emotivo adiós a Franco Baresi en Milán. El 'Maradona de la defensa' dejó una huella imborrable en el futbol. Su funeral reunió a figuras del deporte y miles de aficionados. Conoce su historia.

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