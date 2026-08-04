Miles Despiden a Franco Baresi en Milán, Italia: 'Ciao Capitano'

Miles de aficionados y personas vinculadas al futbol acudieron este martes al funeral de Franco Baresi, efectuado en la basílica de San Ambrosio, en la ciudad italiana de Milán.

El legendario jugador del AC Milan y de la selección italiana, quien murió el 31 de julio, a los 66 años, recibió un largo aplauso de 6 minutos, así como coros y pancartas con el lema: 'Ciao Capitano'.

"Franco Baresi, leyenda inmortal. Bandera inimitable que jamás dejará de ondear. Adiós, capitán", se leía en la gran pancarta de los aficionados que se congregaron ante la basílica para rendir su último homenaje a Baresi mientras se coreaba: "Un capitán, sólo hay un capitán", en medio de la emoción general de la abarrotada plaza.

Mientras que algunos que asistieron al funeral exhibieron su camiseta número 6 del Milan, que fue retirada cuando dejó el futbol, la primera vez que sucedía en la historia del balompié italiano, como homenaje al gran campeón.

En 2025 le detectaron un nódulo pulmonar durante un chequeo médico. Aunque fue operado, nunca logró recuperarse por completo. Su última aparición pública fue en el estadio San Siro durante la ceremonia de los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina.

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Todo un campeón

El abad Carlo Faccendini en su homilía recordó: "Franco fue un campeón. Todos reconocemos su clase, tenacidad y fortaleza: el Maradona de la defensa, el mejor defensor de todos los tiempos, como hemos leído en los últimos días".

Y agregó: "Reconocemos su liderazgo, el capitán por excelencia. El campeón y sus trofeos, tantos, pero también sus derrotas y amargas lágrimas".

Entre las figuras de la familia futbolística que estuvieron presentes destacaron Claudio Ranieri, el nuevo director técnico de la Federación Italiana de Futbol, el exjugador Roberto Baggio y el presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli.

A la basílica llegaron numerosas coronas florales en homenaje al campeón del Milan: de la FIFA y de su presidente Gianni Infantino y de clubes como el Real Madrid, el Inter de Milán o la Roma.

Miles de aficionados se dieron cita para despedir a Franco Baresi. Foto: Reuters

Un hombre de un solo equipo

Baresi, fallecido a los 66 años, jugó toda su carrera en el Milan, donde debutó en 1978 y se retiró en 1997 y en el club italiano se consolidó como uno de los mejores defensas de la historia.

Con el club italiano conquistó 3 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas italianas y 4 Supercopas de Italia.

Con la selección italiana disputó 82 partidos y tres mundiales. Además de ser campeón del mundo en España 1982, fue subcampeón en Estados Unidos 1994.

ICM