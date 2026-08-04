Movilidad

Reducción de Carriles y Obras en Autopista del Sol Hoy 4 de Agosto de 2026

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Cierre de circulación en la autopista México-Cuernavaca.Cierre de circulación en la autopista México-Cuernavaca. Foto: X @GN_Carreteras

Destacado

Hoy, 4 de agosto, contraflujo en el km 21 y reducción de carriles en el km 96 por un accidente. Planifica tu viaje.

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