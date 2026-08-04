Movilidad

¿Qué Pasó Hoy en la Línea 3 del Metro CDMX? Reportan Desalojo de Usuarios en Estación Coyoacán

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la marcha de los trenes es lenta debido al retiro de un tren para revisión

Usuarias de la Línea 3 del Metro capitalino. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoUsuarias de la Línea 3 del Metro capitalino. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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