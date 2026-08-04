¿Qué Pasó Hoy en la Línea 3 del Metro CDMX? Reportan Desalojo de Usuarios en Estación Coyoacán
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la marcha de los trenes es lenta debido al retiro de un tren para revisión
El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la marcha de los trenes es lenta debido al retiro de un tren para revisión
La noche de este lunes 3 de agosto de 2026 se reportó el desalojo de usuarios en la estación Coyoacán de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México debido a fallas en el "modo de conducción" de un tren.
Vía la red social X, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la marcha de los trenes es lenta debido al retiro de un tren para revisión.
"Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar", llamó el STC Metro a los usuarios.
Buena noche. La marcha de los trenes es lenta en la Línea 3, se realiza el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 4, 2026
Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, el Metro implementó la marcha de seguridad en las líneas:
3
5
B
Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. "Toma tus previsiones", instó el metro a los usuarios.
#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.— MetroCDMX (@MetroCDMX) August 3, 2026
Toma Previsiones pic.twitter.com/TfD469vneG
La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México va desde la terminal Indios Verdes (al norte, en el límite con el Estado de México) hasta la terminal Universidad (al sur, en Coyoacán).
Conocida por su color verde olivo, la Línea 3 del Metro CDMX cuenta con 21 estaciones a lo largo de sus 23.6 kilómetros, conectando al norte con el sur de la ciudad:
Indios Verdes
Deportivo 18 de Marzo
Potrero
La Raza
Tlatelolco
Guerrero
Hidalgo
Juárez
Balderas
Niños Héroes
Hospital General
Centro Médico
Etiopía / Plaza de la Transparentes
Eugenia
División del Norte
Zapata
Coyoacán
Viveros / Derechos Humanos
AMP
Miguel Ángel de Quevedo
Copilco
Universidad