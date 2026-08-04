Asociaciones Ambientalistas Exigen Retiro Digno de Delfines de Complejo Acuático en Quintana Roo

La posible aplicación de eutanasia a nueve delfines que se encuentran en presunto estado de abandono en el complejo acuático Ventura Park generó indignación entre diversos grupos en defensa de la fauna en el estado de Quintana Roo.

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De acuerdo con la información recabada, el complejo acuático actualmente se encuentra en un proceso de quiebra, por lo que anunció la venta de sus instalaciones, lo que dejó en la incertidumbre el futuro de los mamíferos acuáticos que generaron millonarias ganancias durante varios años.

Ante este escenario, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) planteó la posibilidad de llevar a cabo el sacrificio de los ejemplares marinos, entre los que destaca el caso de Mincho, un delfín que cuenta con 38 años y que actualmente padece cáncer, así como una ceguera tras presuntamente sufrir un impacto contra el concreto durante un espectáculo.

Asociaciones civiles rechazan el método de eutanasia a ejemplares marinos de complejo acuático

Distintas asociaciones civiles han expresado su notable rechazo ante dicha medida que fue planteada recientemente y exigieron un retiro digno para los ejemplares, así como la atención médica correspondiente especializada en animales para el ejemplar.

Señalaron que, tras varias décadas de servicio en el sector turístico, así como en el ramo del entretenimiento, la salida no puede ser el sacrificio de los mamíferos acuáticos que se encuentran en el complejo acuático, sino su reubicación en santuarios o centros de rehabilitación especializados.

Se espera que los ejemplares rescatados sean reubicados a un lugar en el que reciban los cuidados veterinarios y la alimentación adecuada hasta el final de sus días para que vivan de una manera digna.