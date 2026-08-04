Medio Ambiente

Asociaciones Ambientalistas Exigen Retiro Digno de Delfines de Complejo Acuático en Quintana Roo

El planteamiento de la posible aplicación de la eutanasia en delfines de un complejo acuático en Quintana Roo ha causado el descontento de distintas asociaciones ambientalistas.

Asociaciones Ambientalistas Exigen Retiro Digno de Delfines de Complejo Acuático en Quintana RooUno de los ejemplares de llama Micho y presenta ceguera y cáncer. Foto: N+

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