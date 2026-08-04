Cine

Fallece Mary Rivera, Actriz de 'Spider-Man: Sin Regreso a Casa'; ¿De Qué Murió?

La actriz que interpretó a la abuelita de Ned, uno de los amigos de Peter Parker, murió luego de ser hospitalizada de emergencia. Esto sabemos

Mary Rivera interpretó a una tierna abuela en la película “Spider-Man: Sin Regreso a Casa”Mary Rivera interpretó a una tierna abuela en la película “Spider-Man: Sin Regreso a Casa”. Foto: Sony Pictures

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Impactante noticia: Mary Rivera, la querida abuelita de Ned en 'Spider-Man', falleció a los 82 años. Descubre su historia y legado en el cine.

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