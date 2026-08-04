Fallece Mary Rivera, Actriz de 'Spider-Man: Sin Regreso a Casa'; ¿De Qué Murió?

Este lunes 3 de agosto trascendió que la actriz Mary Rivera, quien participó en la película “Spider-Man: Sin Regreso a Casa”, falleció a los 82 años de edad luego de permanecer en coma debido a un derrame cerebral.

Medios especializados señalaron que la muerte de la veterana actriz sucedió en abril pasado pero que la familia lo hizo público hasta hoy. Trascendió que la mujer de origen filipino fue ingresada en estado muy grave a un hospital de Honolulu, Hawai, donde estuvo hasta el día de su deceso.

En la película protagonizada por Tom Holland, Mary Rivera interpretaba a la abuelita de Ned Leeds, uno de los amigos de Peter Parker. Se le identifica por la escena en que Spider-Man entra en su casa y ella se espanta, aunque luego sólo dice que antes de irse recoja el tiradero de telarañas que dejó en el techo.

Nueva película de Spider-Man arrasa en los cines de México

Mientras tanto, la nueva película del héroe arácnido, 'Spider-Man: Brand New Day' se convirtió en uno de los mejores estrenos en la historia en México al acumular 663.7 millones de pesos (unos 38.3 millones de dólares) en las taquillas, según la plataforma Box Office Mojo.

Como en el resto del mundo, la nueva entrega de la franquicia Marvel llegó a los cines mexicanos el pasado 29 de julio y, hasta el domingo 2 de agosto, congregó a más de 8.1 millones de espectadores, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) de México.

El largometraje superó en taquilla a 'Avengers: Endgame' (2019), que en su primer fin de semana de estreno recaudó en México cerca de 600 millones de pesos (unos 34.6 millones de dólares), aunque esta cifra se alcanzó en los primeros tres días de exhibición, mientras que 'Spider-Man: Brand New Day' lo hizo en cinco.

Como parte de la gira promocional del largometraje, la pareja protagonista conformada por Tom Holland y Zendaya visitaron las principales ciudades, entre ellas Los Ángeles, Shanghai, Londres y CDMX.

Con información de N+