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¿Quién Es Samara Weaving? La Nueva Emma Frost de Marvel en Próxima Película de X-Men

Samara Weaving fue confirmada como Emma Frost en la nueva película de X-Men del MCU. Te contamos quién es la actriz y todo sobre el personaje.

quien-es-samara-weaving-nueva-emma-frost-marvel-x-menFoto: Getty Images

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Samara Weaving será Emma Frost en la nueva película de X-Men del MCU. Descubre quién es esta actriz australiana y por qué su papel es clave en el futuro de los mutantes.

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