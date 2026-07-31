¿Quién Es Samara Weaving? La Nueva Emma Frost de Marvel en Próxima Película de X-Men

Marvel Studios ya tiene a su primera mutante confirmada para la esperada película de X-Men dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): se trata de Samara Weaving, quien dará vida a Emma Frost, una de las telépatas más poderosas e icónicas del universo mutante.

La noticia: Weaving se une al MCU

De acuerdo con fuentes citadas por Deadline, Weaving fue la elegida para interpretar a Emma Frost tras un proceso de casting que se extendió durante buena parte del verano, en el que el director Jake Schreier y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se reunieron con varias candidatas antes de decidirse por la actriz australiana. El estudio, por ahora, no ha emitido comentarios oficiales sobre el fichaje.

El anuncio llega días después de que Marvel evitara mencionar cualquier detalle sobre la cinta de X-Men durante su panel en la Comic-Con 2026, lo que había generado especulación entre los fans sobre si las revelaciones se guardarían para la D23, el evento de fans de Disney.

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¿Quién es Samara Weaving?

Samara Weaving es una actriz australiana, sobrina del actor Hugo Weaving (conocido por su papel como Elrond en El Señor de los Anillos y como V en V de Venganza). Se ha consolidado como una de las "scream queens" más reconocibles del cine de terror y suspenso contemporáneo gracias a su papel protagónico en Ready or Not (2019) y su reciente secuela, Ready or Not 2: Here I Come.

Su filmografía incluye también The Babysitter, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Scream VI, Bill & Ted Face the Music, así como los estrenos más recientes de este 2026, Over Your Dead Body y Carolina Caroline.

¿Quién es Emma Frost?

Emma Frost, conocida también como la "Reina Blanca", es una mutante con poderes telepáticos capaz de transformar su piel en diamante. El personaje fue creado por Chris Claremont y John Byrne, y apareció por primera vez en los cómics en 1980, dentro de la saga Uncanny X-Men, inicialmente como villana enfrentada al Profesor Xavier y sus mutantes. Con el paso de los años, el personaje evolucionó hasta convertirse en una pieza clave del equipo de los X-Men.

En el cine, Emma Frost ya ha sido interpretada anteriormente por January Jones en X-Men: First Class (2011) y X-Men: Days of Future Past (2014).

La nueva película de X-Men en el MCU

La cinta será dirigida por Jake Schreier, quien previamente estuvo al frente de Thunderbolts, y contará con guion de Lee Sung Jin (creador de Beef) y Joanna Calo (co-creadora de The Bear). El proyecto se perfila como una pieza central en la nueva etapa del MCU tras los estrenos de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars, con Feige señalando en distintas ocasiones que los mutantes serán fundamentales para el futuro del universo cinematográfico.

El fichaje de Weaving se suma a una lista de rumores de casting que ha crecido en las últimas semanas, con nombres como Cailee Spaeny (Rogue) y Charles Melton (Beast) también sonando para el proyecto, aunque estos últimos aún sin confirmación oficial.