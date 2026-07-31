Dan Prisión Preventiva a Levi ’N’ como Presunto Responsable de Homicidio en Veracruz

En días pasados se dio a conocer por parte de las autoridades la detención del excomandante de la policía municipal de Atoyac, Levi “N” en la Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vinculan a Proceso a Cuatro Presuntos Generadores de Violencia en Veracruz

Se dio a conocer que la captura fue realizada por elementos de la Policía Ministerial adscritos a la Fiscalía Regional de Justicia zona centro Córdoba, quienes ejecutaron una orden de aprehensión al ser señalado como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificado ocurrido en el 2025 en Yanga, Veracruz.

Quedó a disposición del órgano jurisdiccional con sede en Córdoba y se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que el juez legalizó la detención y la Fiscalía formuló la imputación correspondiente en contra de Levi “N”, señalado por el delito en mención, derivado de hechos ocurridos el 18 de abril de 2025 en la localidad de La Triste, municipio de Yanga, donde presuntamente, en complicidad con otros sujetos, privó de la vida a una persona.

La instancia judicial dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció una próxima fecha para la audiencia de continuación, en el marco del proceso penal 427/2025.

Vinculan a proceso a presuntos generadores de violencia en Alvarado

Fiscalía que logró la vinculación a proceso de Francisco ’N’ que según datos de las autoridades lo identifican como generador de violencia en la región de Alvarado; así como la de Roberto Isboset ’N’, José Alberto ’N’, Diego Francisco’N’, quienes son señalados por su presunta responsabilidad en los delitos contra las instituciones de seguridad pública, contra la salud y cohecho.

Durante la audiencia de continuación, el 𝗷𝘂𝗲𝘇 de control determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer la presunta participación de los vinculados por su presunta participación de los vinculados en los hechos derivados de un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la inmediaciones de la colonia Valente Cruz, perteneciente al municipio de Alvarado.

En consecuencia, se dictó vinculación a proceso en su contra por los delitos antes señalados, dentro del proceso penal 619/2026, y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.