Seguridad

Dan Prisión Preventiva a Levi ’N’ como Presunto Responsable de Homicidio en Veracruz

Dictan prisión preventiva al excomandante de la policía municipal de Atoyac Levi “N” acusado de ser el presunto responsable de un homicidio doloso calificado en la localidad de 'La Triste' en Atoyac.

Vinculan a proceso Levi 'N' a excomandante de la policía municipal de AtoyacVinculan a proceso Levi 'N' a excomandante de la policía municipal de Atoyac. Foto: FGE

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Excomandante de policía Levi 'N' recibe prisión preventiva por homicidio doloso en Veracruz. La audiencia inicial confirma su detención.

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