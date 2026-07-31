Accidentes

Accidente de Avión Militar Hoy: Se Estrella F-35B de Marines; Piloto Sobrevive

Un accidente cerca de una base militar se registró este viernes. Aquí, los detalles del percance del F-35B

Zona del accidente de avión militar cerca de la Base Miramar en San Diego, el 31 de julio del 2026.Zona del accidente de avión militar cerca de la Base Miramar en San Diego, el 31 de julio del 2026. Foto: KGTV vía AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hoy, un F-35B de $109 millones se estrelló en San Diego. Conoce cómo ocurrió este percance

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+