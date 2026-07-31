Accidente de Avión Militar Hoy: Se Estrella F-35B de Marines; Piloto Sobrevive

Un avión F-35B de los Marines de Estados Unidos de América sufrió un accidente hoy 31 de julio 2026. A pesar del aparatoso incidente, el piloto sobrevivió. Esto sucedió.

Apenas el 23 de julio 2026 se estrelló un avión con 11 personas a bordo, en Washington.

Así fue el Accidente del avión F-35B

De acuerdo con la agencia de noticia AP, el avión militar cayó cerca de la Base Aérea de Miramar, en San Diego.

Los Marines dijeron que la caída del avión fue un “percance de Clase A”.

En imágenes aéreas de televisoras locales se veía la aeronave totalmente destruida.

¿Cómo es el avión militar que se estrelló?

El avión F-35B cuesta alrededor de 109 millones de dólares, según AP.

El F-35B es una de varias versiones del avanzado caza furtivo que operan el Cuerpo de Marines, la Marina y la Fuerza Aérea. La versión “B” cuenta con un motor diseñado para despegues cortos y es capaz de realizar aterrizajes verticales.

Piloto sobrevive a accidente

El comunicado de los marines señala que “el piloto se eyectó y fue trasladado a un centro médico local en condición estable para evaluación y tratamiento de lesiones que no ponen en peligro la vida”.

Un video aéreo de un helicóptero de noticias mostró una columna de humo negro elevándose desde los restos en un campo de tierra, con varios vehículos militares y de bomberos y personas de pie cerca.

Candace Hadley, portavoz del Departamento de Bomberos de San Diego, se limitó a decir que estaban en el lugar para responder a un incendio en una maleza cerca del sitio del accidente.