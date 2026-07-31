Camioneta con Turistas Choca Contra Taxi en Veracruz; Pasajera Resultó Lesionada

Este viernes 31 de julio, una mujer identificada como Claudia, de 59 años, resultó lesionada mientras viajaba con su hijo, en un taxi, el cual chocó con otro auto en calles de la ciudad de Veracruz.

El reporte en el lugar detalla que la unidad de pasaje circulaba sobre la avenida González Pagés y al llegar al cruce con la calle Francisco Xavier Mina apareció una camioneta con placas de San Luis Potosí que, al desconocer las preferencias viales, avanzó al cruce sin precaución, resultando el impacto.

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Los cuatro tripulantes de la camioneta foránea no resultaron lesionados, solo cuantiosos daños materiales a su unidad. Mientras que la circulación se afectó ligeramente durante las diligencias de elementos de tránsito y el retiro de la lesionada.

Se recomienda a quienes llegan de otras partes del estado o el país, tener precaución y si no tiene certeza de la preferencia vial, hacer alto en cada esquina para evitar algún accidente.

Cuatro lesionados en volcadura de transporte foráneo en Veracruz

El pasado jueves, cuatro personas resultaron lesionadas después de que el camión de transporte foráneo de la ruta Los Tuxtlas donde iban a bordo, volcó cuando circulaba sobre la carretera que va de Alvarado a Veracruz.

La unidad quedó volcada a un costado del tramo carretero después de perder el control. Las cuatro personas que fueron reportadas como lesionadas, fueron atendidos por paramédicos en el lugar, y posteriormente, los trasladaron al hospital de Alvarado.

El operador de la unidad del camión foráneo, se fue del lugar del accidente con rumbo desconocido; por lo que serán las autoridades las que brinden mayor información sobre el conductor.