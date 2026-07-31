Accidentes

Camioneta con Turistas Choca Contra Taxi en Veracruz; Pasajera Resultó Lesionada

Se registró un accidente en calles de la ciudad de Veracruz, en el que se vieron involucrados un vehículo con turistas y un taxi

Choque entre turistas y taxi en Centro Histórico de VeracruzLa pasajera del taxi resultó lesionada, mientras que los turistas que viajaban en la camioneta resultaron ilesos. Foto: N+

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Una mujer resultó lesionada en Veracruz tras choque entre taxi y camioneta de turistas. La circulación se vio afectada. Conoce más sobre cómo prevenir accidentes en la ciudad.

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Turistas Chocan Contra Taxi en Veracruz; Pasajera Resultó Lesionada