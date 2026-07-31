Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas este 31 de Julio de 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 31 de julio de 2026

Presa Valle de BravoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Con un 73.33% de capacidad, el Sistema Cutzamala mejora su nivel gracias a las lluvias. Valle de Bravo lidera con 80.33%.

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Nivel Sistema Cutzamala Hoy: ¿Cuánta Agua Hay en Presas de CONAGUA Hasta el 31 de Julio 2026?