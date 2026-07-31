Capturan en Estados Unidos a Expolicía Judicial de Puebla tras Secuestro y Doble Homicidio

Joel 'N' fue detenido en territorio estadounidense por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad por hechos ocurridos cuando fungía como Policía Judicial en Tehuacán, Puebla.

De acuerdo a los hechos, el imputado en compañía de otro elemento policial, presuntamente trasladaron a dos personas a un relleno sanitario de Tehuacán y posteriormente comenzaron agredirlas y las privaron de su libertad.

Abandonaron dos cuerpos al interior de una patrulla en Tehuacán, Puebla

Los entonces policías, abandonaron los dos cuerpos sin vida al interior de un vehículo oficial en inmediaciones del municipio de Tehuacán y procedieron a darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron en 1999, cuando Joel 'N' se desempeñaba como elemento activo de la entonces Policía Judicial en la ciudad de Tehuacán, desde entonces, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio inicio a una carpeta de investigación y mantuvo las acciones de búsqueda.

Como resultado de estos actos para su localización, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, en colaboración con autoridades federales y del Departamento SAFE/ERO de Estados Unidos, logró ubicar al imputado en territorio estadounidense.

Joel 'N' detenido tras doble homicidio ocurrido en 1999 en Tehuacán

Joel 'N' de 59 años de edad fue deportado en calidad de detenido por medio de la Policía Federal Ministerial, y posteriormente, agentes estatales de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla dieron cumplimiento a la orden de aprehensión el 30 de julio de 2026, en el Puente Internacional “Brownsville & Matamoros - Puente Viejo”.

Como resultado de la colaboración y coordinación internacional, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra Joel N., de 59 años de edad, investigado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de… pic.twitter.com/QWzxKyqpgS — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 31, 2026

El expolicía judicial de Tehuacán quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, para continuar con el proceso penal en su contra.

Luego de casi 27 años este doble homicidio podría obtener justicia; La Fiscalía General del Estado de Puebla refrendó su compromiso de investigar hechos que atentan contra la vida, la integridad y los derechos humanos, sin importar el tiempo transcurrido, a fin de procurar justicia para las víctimas y sus familias.

Con información de N+

MCS