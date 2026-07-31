Homicidios

Capturan en Estados Unidos a Expolicía Judicial de Puebla tras Secuestro y Doble Homicidio

Joel 'N' fue detenido por los delitos de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad por hechos ocurridos en Tehuacán, Puebla.

Joel 'N' detenido por doble homicidio en Tehuacán.Expolicía Judicial detenido por homicidios en Puebla. Foto: Fiscalía de Puebla

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Expolicía de Tehuacán arrestado en EE.UU. por doble homicidio y tortura en 1999. La Fiscalía de Puebla no olvida y busca justicia para las víctimas.

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