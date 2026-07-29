Seguridad

Detienen a Sujeto por Presunto Abuso contra Cuatro Menores de Edad en Cuautlancingo, Puebla

Las afectadas identificaron plenamente a Issael "N" como su supuesto agresor, por lo que fue dentenido en la junta auxiliar de Chautenco.

Detenido Issael N Abuso Sexual Cuatro Menores Edad Chautenco Cuautlancingo PueblaDetienen Presunto Abusador de Cuatro Menores Edad en Cuautlancingo, Puebla. Foto: Facebook SSC Cuautlancingo

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Detienen a Issael “N” en Cuautlancingo por abuso sexual a menores. Las víctimas lo identificaron y la policía actuó. Infórmate sobre este suceso.

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