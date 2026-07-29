Detienen a Sujeto por Presunto Abuso contra Cuatro Menores de Edad en Cuautlancingo, Puebla

Este miércoles 29 de julio de 2026 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) de Cuautlancingo detuvieron a un hombre por su probable participación en hechos con apariencia de delito de abuso sexual en agravio de cuatro menores de edad.

El hombre, identificado como Issael “N”, de 31 años de edad, fue detenido por hechos con apariencia del ilícito antes mencionado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, autoridad que realizará las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Detienen a Issael “N” por abuso sexual contra cuatro menores de edad en Cuautlancingo, Puebla

Los hechos ocurrieron en unos baños públicos ubicados en la junta auxiliar de Chautenco, donde policías municipales acudieron tras recibir un reporte sobre un masculino con actitud agresiva.

Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con la responsable del establecimiento, así como con una mujer que señaló que cuatro menores de edad le informaron que un hombre presuntamente había realizado actos de índole sexual e inapropiados en su contra, además de mostrarles contenido de carácter sexual desde un teléfono celular y ofrecerles servicios como animador de fiestas.

Las menores identificaron plenamente al señalado, quien permanecía en el lugar al momento de la intervención policial. Tras recabar los primeros testimonios y conforme a los protocolos establecidos, los elementos procedieron a informarle el motivo de su detención y le dieron lectura a sus derechos constitucionales.

Detienen a Juan Carlos “N” por abuso contra una adolescente en Huejotzingo, Puebla

El pasado 25 de julio se dio a conocer la detención de Juan Carlos “N” de 29 años, por violación agravada en contra de una adolescente de 14 años de edad en el municipio poblano de Huejotzingo.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2020, cuando el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima al interior de un domicilio.

Con información de Jessica Meléndez

GMAZ